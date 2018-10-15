Раскритиковавший патриарха белорусский священник: Человек имеет право выражать свое мнение 7 15.10.2018, 14:59

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Александр Шрамко

Фото: «Радыё Свабода»

Александр Шрамко получил запрет на служения.

Священник Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александр Шрамко пока не получил официального указа о запрете служить. Он должен появиться завтра, 16-го октября, в Минской Епархиальной управе, где ему огласят решение.

Об этом корреспонденту «Радыё Свабода» сообщил председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин.

«Если он еще не получил указа, какая тут может быть официальная позиция? Здесь будет уместно задавать вопросы ему непосредственно», - сказал протоиерей Сергий Лепин.

«Согласно расписанию, я должен был служить сегодня вечером в храме, но не буду»

Cвященник Александр Шрамко расказал корреспонденту «Свабоды», что о запрете служить ему сказали устно, а все условия будут известны завтра.

- Меня вызывают завтра в Епархиальную управу и, возможно, дадут указ или что-то скажут. Ведь запрет бывает с различными условиями срока, возможно, нужно будет нести какое-то послушание. Либо вообще за штат.

- А сегодня как вы проводите день?

- Я не могу служить. По расписанию я должен был служить сегодня вечером в храме, но не буду. Я сразу позвонил в нашу церковь и сказал, что не могу служить. Ведь если запрет, то ты не можешь даже крест носить, благословлять. Ты становишься на уровень мирянина. Только что остается сан.

«Мне сказали, что я обесчестил Беларусь, церковь и патриарха»

- Расскажите, что произошло, что стало поводом для такого решения?

- Я был на встрече патриарха Кирилла, делал фотографии и с подписью располагал в «Фейсбуке». Главная ко мне претензия, что я делал акцент на охране, что ее много, а фотографировать нельзя.

Что я сфотографировал спецмашину, на которой привезли патриарха, а это тоже нельзя было - «светить» номера этой машины. Со мной беседовали представители этой охраны - и с нашей стороны, и со стороны патриарха. И все это дошло до патриарха.

Сейчас вообще связная ситуация. А тут получилось, что я со своими постами еще репутацию усугубил. Я был приглашен на освящение храма, уже даже оделся соответственно, но меня позвали, разговаривали, и в конце концов митрополит сказал, что вы запрещаетесь, раздевайтесь и приходите во вторник.

- А что не понравилось охране, это они первые вам предъявили претензии?

- Возможно, это и патриарху не нравится, когда подчеркивают, что вокруг него много охраны. Может, им не нравится, что они «светятся». Я сам не особо знаю, почему это уже такая проблема. Но мне сказали, что я всех обесчестил, обесчестил Беларусь, церковь и патриарха.

«Охранники стоят спиной к алтарю, и это привлекает внимание»

- Но ваши фотографии со встречи патриарха вызвали очень большой интерес в интернете.

- Просто у меня такая привычка: когда иду на которую событие, веду репортаж, иногда с юмором. Я так и делал на этот раз. Что-то меня заинтересовало. Эта же охрана выбивается из всего, из богослужения, они стоят спиной к алтарю. И это привлекает к ним внимание. Они хотят быть в тени, а как они могут быть в тени?

Это не то, что идет какой-то политический деятель и вокруг него много людей, и они все в галстуках. И то, что среди них есть охрана сразу и не увидишь. А здесь идет служба, все молятся, священники в церковном одеянии, и здесь стоят люди в костюмчике и галстуках, с наушниками, стоят друг к другу спиной, спиной к алтарю.

Возможно, в Москве к этому привыкли, а у нас же нет охраны у митрополита, и ничего не случилось. Я не понимаю, зачем эта охрана, хотя мне доказывали, что это нормально. В Украине все митрополиты ходят без охраны, среди них митрополит Онуфрий. А почему в Москве патриарх без охраны не может быть, потому что ему там небезопасно. Я этого не понимаю.

- Вопрос еще в том, что патриарх, получается, недоступен для простых людей, верующих.

- В том-то и дело. У нас иерархи, это наша не лучшие традиция в православии, держат себя на дистанции. А тут еще такая дистанция, что патриарх ставится на уровень какого-то политического деятеля, который там где-то далеко подходит и которого охрана защищает. Это не самые лучшие тенденции. Поэтому я и сделал на этом акцент, чтобы показать нелепость.

- Также и вход на богослужение с участием патриарха был по пригласительным, не для всех?

- Возможно, это и нужно делать. Но вопрос в том как выдавались эти приглашения? Я знаю взрослых прихожан, которым говорили, что вход будет свободный, а когда пришли, то оказалось, что по пригласительным. Как-то ненормально организованно.

«Выражать свое отношение человек имеет право»

- Это уже не первый раз, когда вам запрещают служить ...

- Тогда была кампания сбора подписей об отмене изменений в закон о свободе совести. Я был против этого закона. Меня позвали на конференцию в протестантскую церковь «Новая жизнь», где были представители разных церквей.

Я там выступил, и меня обвинили в участии в политической деятельности, что запрещено. Свое недовольство высказал уполномоченный по делам религии. Меня вызвали, провели церковный суд, после которого вынесли решение о запрете. А теперь другая ситуация. Сначала запрет, а потом уже решение.

- Как вы прокомментируете такую реакцию патриарха на ваши фотографии?

- Не должно быть такого ограничения. Я думаю, что высказывать свое отношение человек имеет право.