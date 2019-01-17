Ключевая фраза о встрече Лукашенко с президентом Зимбабве

Ключевая фраза о встрече Лукашенко с президентом Зимбабве24
- 17.01.2019, 18:15
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У Зимбабве нет денег, чтобы заплатить даже за шесть самосвалов и два погрузчика.
В четверг во Дворце независимости Александра Лукашенко провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Тот отчего-то решил рассказать диктатору о событиях прошлого: «В результате санкций наша национальная валюта рухнула», пишет «Салiдарнасць».
Почти разоблачил себя президент Зимбабве по прозвищу «крокодил» словами: «Нам необходимы помощь и содействие наших друзей, таких как Республика Беларусь. Мы здесь с полной уверенностью в том, что получим такую помощь, которая позволит нам двигаться вперед».
Но вот белорусская сторона делала вид, что все в порядке. Лукашенко назвал итоги встречи «плодотворными»: было много тем для предметного разговора, достигнуты определенные договоренности.
Беларусь и Зимбабве подписали пакет документов о сотрудничестве в разных сферах (так и сообщили).
Однако Лукашенко все же продемонстрировал свою информированность, заявив, что совершит визит в Зимбабве, – но после того, как там будут реализованы четыре-пять конкретных проектов.
В конце новости о скромнейшей белорусской поставке из шести самосвалов и двух погрузчиков БЕЛТА короткой фразой объяснила, наконец, в чем дело.
То есть у Зимбабве нет денег, чтобы заплатить даже за шесть самосвалов и два погрузчика.
Но удивляться этому не стоит, если знать, что сейчас происходит в Зимбабве.
Минувшей осенью дефицит иностранной валюты в стране привел к закрытию крупных предприятий и дефициту импортных товаров, включая топливо. Накануне визита в Минск Эммерсон Мнангагва объявил о повышении цен на бензин на 130-150%.
Уже четвертый день из-за снижения и так невысокого уровня жизни в Зимбабве бушуют массовые протесты. По данным на вчерашний вечер в столице погибли три человека: двое протестующих и сотрудник полиции. Арестованы уже сотни человек.
– Вы на правильном пути… Можете считать, что Беларусь является вашим надежным другом и помощником, – бросил на прощание гостю Лукашенко.
Но, кажется, он не шутил.