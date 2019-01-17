Лукашенко: С большим удовольствием посещу Зимбабве 17 17.01.2019, 14:25

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Фото: пресс-служба Лукашенко

Диктатор нашел нового «стратегического партнера» в лице Эммерсона Мнангагвы.

Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обсудили сотрудничество между странами на встрече сегодня в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь видит «большой фронт работ» для Беларуси в Зимбабве и хочет выстраивать со страной стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба диктатора.

«Между нашими странами сложились очень тесные и хорошие взаимоотношения. Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну», – заявил Мнангагва.

Лукашенко сравнил сегодняшние проблемы Зимбабве с проблемами, которые переживала Беларусь более 20 лет назад, и выразил свою поддержку.

Лукашенко заявил, что с большим удовольствием посетит Зимбабве, но только после реализации «четырех-пяти конкретных проектов».