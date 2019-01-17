Диктатора нужно свергать 1 Виталий Портников, espreso.tv

17.01.2019, 23:05

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Виталий Портников

При диктатуре перемены обеспечиваются либо волей диктатора - а диктаторы боятся перемен - либо свержением диктатора.

Пять лет назад президент Виктор Янукович подписал так называемые «законы диктатуры», принятие которых станет кульминацией его бесславного правления.

Эти законы, которые были приняты депутатами из двух антиукраинских организаций - Партии Регионов и Коммунистической партии Украины - с многочисленными нарушениями парламентской процедуры, не просто превращали Украину в отвратительный клон путинской России или лукашенковской Беларуси, они даже бросали вызов этим авторитарным режимам своей репрессивностью и глупостью. Статус иностранных агентов для общественных организаций, немедленная блокировка интернет-сайтов, всевластие СБУ, во главе которого тогда находилась наглая кремлевская агентура... "В Украине должна получиться если не сразу Россия, то уж хотя бы Беларусь. И будут спокойствие, порядок и социалистическая законность в действии. Что к этому порядку придется прорываться через баррикады Майдана - это власть, похоже, не сильно беспокоит: она свой выбор уже сделала и вряд ли будет продолжать говорить о европейской интеграции и прочих обещаниях, еще недавно казавшихся сутью внешней политики Украины. Потому что вся эта европейская интеграция оказалась надоедливой, рискованной и невыгодной", - написал я 17 января 2014 года.

Сторонники власти Януковича любят говорить о «провокациях Майдана», о том, что незачем было бороться за свержение диктатора - а нужно было просто дождаться очередных президентских выборов и честно его победить. Но мне интересно, а кто устроил провокацию 17 января - Майдан или Янукович? И о каких таких честных выборах можно было говорить после того, как "законы диктатуры" вступили в действие? Если бы Майдан смирился, Янукович мог бы обеспечить себе и своим подельникам власть на долгие десятилетия. И спустя какое-то время мы, как сегодня несчастные Белорусы, могли бы обсуждать только одно: присоединит ли нас Кремль к своим нищим владениям областями или разрешит существовать в качестве сателлита? Никакой другой повестки дня у Украины и ее народа просто не было бы. Как нет другой повестки дня у белорусов. И как нет другой повестки дня у русских, которые уже не первый год живут по законам диктатуры и продолжают по неведомым причинам надеяться на возможность перемен. Но при диктатуре перемены обеспечиваются либо волей диктатора - а диктаторы боятся перемен - либо свержением диктатора, на которое отнюдь не каждый народ оказывается способен.

Просто украинцы оказались свободным народом в окружении народов, которые готовы смириться со злом и стать его добычей. Мы должны всегда об этом помнить, мы должны помнить, в какой стране мы бы все жили, если бы Майдан смирился, а Янукович остался бы у власти.

Сейчас пошел бы шестой год бесконечной криминальной диктатуры.

Виталий Портников, espreso.tv