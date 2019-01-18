Как Россия ссорилась на Балканах 18.01.2019, 16:21

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Фото: Milos Miskov/Anadolu Agency/Getty Images

Кремль уже испортил отношения с Грецией, Черногорией и Македонией.

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Сербии Александра Вучича завершились обменом подарками: Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки. Путин наградил Вучича орденом Александра Невского – за большой личный вклад в сотрудничество с РФ, сообщает "Настоящее время".

"Во многом благодаря вашему личному участию российско-сербское взаимодействие успешно продвигается по всем направлениям, не подвержено международной политической конъюнктуре", – объяснил Путин вручение ордена.

Отношения с Сербией у России в регионе складываются действительно лучше, чем с соседями, и Сербия в этом, как может помогает. К примеру, Белград вернул России трех человек, обвиняемых властями Черногории в попытке госпереворота.

Госпереворот в Подгорице

Осенью 2016 года сербская полиция задержала россиян с поддельной формой черногорских полицейских. При себе у них было 122 тысячи евро наличными. По версии властей Черногории, группа местных и сербских националистов должна была захватить здание парламента в ночь выборов, убить часть депутатов и, возможно, премьер-министра страны. После этого, по версии черногорской прокуратуры, заговорщики собирались привести к власти пророссийскую партию. Все это было нужно, чтобы помешать властям закончить процедуру вступления в НАТО.

Расследование привело к некоему российскому куратору заговорщиков – Эдуарду Широкову, который встречался с лидерами боевой группы и передавал им крупные суммы: до 300 тысяч евро.

Кто такой Эдуард Широков, сперва оставалось неизвестным. В материалах дела была только его фотография. Но вскоре обнаружился денежный перевод националисту Александру Синджеличу, участнику боев в Донбассе: он руководил прокремлевской организацией "Сербские волки". Перевод через Western Union отправил некий Эдуард Шишмаков. Так и выяснилось, что Шишмаков-Широков – бывший военный атташе России в Варшаве, выпускник военно-дипломатической академии Минобороны, которая готовит кадровых сотрудников ГРУ. Вторым россиянином, которого Черногория обвиняет в попытке госпереворота, считается сотрудник ГРУ Владимир Моисеев. Его Черногория так же объявила в международный розыск.

Беспорядки в Скопье

Македония с 2005 года является кандидатом на вступление в Евросоюз и НАТО. Единственным препятствием было название страны: в Греции есть свой регион, который тоже называется Македония.

Чтобы урегулировать вопрос, Македонии нужно было поменять название.

Ради этого летом прошлого года состоялся референдум, во время которого по стране прокатились беспорядки: были ранены семь полицейских, националисты и футбольные фанаты устроили побоище в Скопье. Почти сразу местные силовики обвинили в организации протестов российского миллиардера и бывшего члена парламента РФ Ивана Саввиди, проживающего в Греции.

Большинство жителей страны проголосовали за изменение название государства на Республику Северная Македония, пять дней назад парламент поддержал изменения в конституции. Дорога в ЕС и НАТО для Скопье оказалась разблокированной. А Россия испортила отношения с Грецией.

"Соглашение между Афинами и Скопье о переименовании Македонии не соответствует интересам укрепления безопасности на Балканах", – сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после референдума.

Это заявление глава греческого МИДа воспринял как вмешательство Москвы во внутренние дела. Из Афин выдворили двоих российских дипломатов.

В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что эта неприятная страница в отношениях двух стран перевернута, но в Греции по-прежнему заявляют о вмешательстве России, а в Афинах в эти выходные готовится митинг противников нового названия Северной Македонии, в котором собираются поучаствовать монахи Афонского монастыря.

Чем России интересна Сербия

Эксперт фонда Карнеги Максим Саморуков напоминает, что Россия может заблокировать Сербии путь в Евросоюз, а участие РФ в политике на Балканах и есть настоящая цель визита Путина.

— У Сербии появилась реальная возможность вступить в Евросоюз. Евросоюз обозначил 2025 год, уже впервые дав конкретную дату, как возможность вступления Сербии, если ей удастся выполнить ряд условий.

И самое сложное условие – это урегулировать косовскую проблему. Российская сторона прекрасно понимает, что главный приоритет Вучича – это вступление в Евросоюз. У России есть вето на сербское вступление в Евросоюз, потому что Россия может не одобрить сделку по Косово, и это будет означать конец политической карьеры Вучича.

Сербское руководство за последние годы, особенно со времен провозглашения косовской независимости в 2008 году, из внутриполитических соображений создало России и лично Путину образ такой прям моральной силы, какой-то силы, которая выступает за мировую справедливость.

И значительная часть сербского общества сейчас воспринимает Путина и Россию как гораздо более надежных защитников сербских интересов, чем сербский президент Вучич. И если возникнет ситуация, что Вучич Косово признал, а Путин Косово не признал, то многие сербы встанут на сторону Путина, естественно.

Россия рассматривает Косово не как часть своих отношений с Сербией, она рассматривает Косово как прецедент по распаду социалистических федераций, как прецедент по пересмотру границ распавшихся социалистических больших объединений типа Югославии и СССР.

И поэтому в Косово для России гораздо интереснее показать, что Запад не способен односторонне урегулировать косовскую проблему, а если и способен, то Путин делает из Косово всерьез прецедент, который будет применим, скажем, к Крыму, к Абхазии, к Южной Осетии, то Запад теоретически должен тогда признавать сделку между Киевом и Москвой по пересмотру границ. И если Запад считает возможным перенести из Косово сербские районы в Сербию, потому что так всем удобнее, то значит Запад должен одобрить и перенос Крыма, где большинство – русское население, в Россию.

России гораздо интереснее использовать Косово в такой ситуации, а Вучич здесь в этом отношении ничего предложить не может, в этом отношении может предложить только Евросоюз, а еще, скорее всего, даже только Вашингтон.