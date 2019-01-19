Завтра в Беларуси ожидается до -12°С
- 19.01.2019, 11:32
На севере страны снег и слабая метель.
Снег, порывистый ветер и до 12 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 20 января.
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днем преимущественно по северу страны - снег, слабая метель.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, днем местами в северных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - до 10-12 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 1 до минус 6 градусов