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Итоги транспортного коллапса: за сутки в Минске случилось 172 ДТП

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  • 19.01.2019, 12:30
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Из-за неблагоприятных погодных условий минские дороги покрылись коркой льда.

Город застрял в 10-балльных пробках. Наутро представители ГАИ сообщили: в городе за 24 часа было зарегистрировано 172 ДТП.

«Большинство ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования. Несомненно, погода внесла коррективы в дорожную обстановку», — отмечают представители ведомства.

За это время было зафиксировано только одно ДТП с пострадавшим. У девушки, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, предварительно диагностировали ушиб стопы.

Необычный инцидент случился с троллейбусом на проспекте Пушкина: он проскользил в заносе около ста метров. Это могло бы закончиться серьезной аварией, но водитель проявил незаурядное мастерство.


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