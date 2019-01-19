Главный тренд-2019 Леонид Волков

19.01.2019, 12:40

Фото: Леонид Волков / Facebook

Интернет — это теперь главный фронтир в борьбе между свободой и несвободой.

Совсем-совсем кратко-тезисно.

1. 2019 только начался, а мы уже знаем, что есть его главный тренд в мировом масштабе. Интернет — это теперь главный фронтир в борьбе между свободой и несвободой.

2. Ключевой челлендж для человечества в целом в этом году — найти баланс интересов между приватностью и безопасностью, между свободой самовыражения и защитой от лжи и клеветы, между отказоустойчивостью и доступностью и т.д.

3. Это очень сложный комплекс вопросов. Не все еще это осознали, но новость о том, что Facebook вычистил аккаунты, которые распространяли fakenews, новость об очередной утечке сотен миллионов паролей, законопроект о "суверенном интернете" и два глобальных government shutdown'а (это когда государство полностью или максимально отключает интернет, чтобы затруднить коммуникации между участниками протестов) в Зимбабве и Конго — это все ниточки, торчащие из одного и того же клубка проблем. Просто взгляд с разной стороны и подходы с разной стороны.

4. Властям в России очень хочется, чтобы у нас было как в Зимбабве и Конго. Этому надо сопротивляться любыми средствами, а пособничество им в реализации их планов — гнусный коллаборационизм и преступление против интересов страны и ее граждан. Давно меня так не расстраивала новость, как история про поддержку Яндексом "суверенного интернета".

5. Пока в странах типа России и Зимбабве на повестке дня будет стоять вопрос чисто физической доступности современных средств обмена информацией, в более продвинутых странах будет идти широкая и трудная дискуссия о балансе интересов граждан, правительств и корпораций. Мы увидим что-то типа нового движения за гражданские права, и, в конечном счете, общество сможет взять на себя больше, а правительства и корпорации уступят. Но это будет нелинейный процесс, который будет сопровождаться кучей шараханий и глупостей со всех сторон — как всегда (и это неизбежно) при освоении terra incognita.

6. Наша задача: день простоять и ночь продержаться. Если интернет в России к моменту смены режима совсем не озимбабвится, дальше будет проще — в мире уже будут выработаны хорошие практики и ответы на все челленджи, надо будет просто их адаптировать. Догоняющим развитием заниматься легко и приятно, потому что можно двигаться быстро и не повторять ошибок.

Леонид Волков, Facebook