«Дорожники, вы что творите?» 2 19.01.2019, 16:33

Фото: onliner.by

Водители возмущены, что под колеса продолжают сбрасывать целые сугробы.

Десять дней назад водители троллейбусов пожаловались onliner.by на дворников, которые, убирая снег с тротуаров, сбрасывают его на проезжую часть. Транспорт скользит, буксует — проблема знакома многим. Тогда в «Ремавтодоре Первомайского района г. Минска» пообещали, что больше не будут сбрасывать снег на дорогу. Из этого района жалобы действительно прекратились, зато из других — предостаточно. Под колесами автомобилей оказываются целые сугробы.

Водители недоумевают

Примечательно, что ситуация характерна не только для города, где большая протяженность тротуаров и велико количество остановочных пунктов, каждый из которых приходится вычищать, как правило, вручную. Водители жалуются на то, что снег сбрасывают на проезжую часть и на загородных трассах, где скорости значительно выше.

— Дорожники, вы что творите? Трасса М3 (Минск — Витебск), район Логойска, — возмущен водитель.

Он увидел, как самоходная машина дорожников, убирая снег с обочины и разделительной полосы, сбрасывала его на проезжую часть.

Фото: onliner.by

На дорогах в Минске снега больше всего возле остановок общественного транспорта и тротуаров. Иногда рабочие, производящие уборку, просто сбрасывают все на проезжую часть. Водитель наблюдал такой способ уборки на улице Свердлова в центре города. И не только там.

— Часто вижу, как дорожники кидают снег под проезжающие машины. Едешь как по сугробам, — отметил автор видео.

Другой читатель, Сергей, наблюдал уборку снега на улице Кольцова. Точнее перемещение снега с тротуара на проезжую часть.

Дорожники объясняют

Что касается методов уборки снега в городе, ликбез уже проводили в «Ремавтодоре Первомайского района г. Минска».

— Когда снег мягкий и мокрый, его бросают под колеса — и он разошелся, растаял, его нет. Иначе куда его девать, когда нет необходимых ресурсов? Чтобы снег оперативно вывозить, такой штат нужно огромный держать — это просто нереально. К каждой куче должна тогда подъехать техника, все погрузить, а это тоже время. Те же транспортники тогда будут возмущаться, что на остановках стоит «Ремавтодор», — говорят специалисты.

А что же на загородных трассах? Там работает в основном техника, тротуаров нет, а снег все равно оказывается под колесами автомобилей. Почему? Комментарий предоставили в РУП «Белорусский дорожный инженерно-технический центр».

«17.01.2019 на автомобильной дороге М3 (Минск — Витебск), на участке, расположенном на территории Логойского района (км 27,3 — км 41,0), дорожной организацией ДЭУ-67 РУП «Минскавтодор-Центр» выполнялись работы по уборке снежных отложений (снежного вала) с разделительной полосы.

Справочно: в соответствии с требованием ТКП 100-2018 „Порядок организации и проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог”, при наступлении в дневное время устойчивых положительных температур воздуха наличие снежных валов на разделительной полосе дороги не допускается.

В соответствии с требованиями технологической карты, в процессе производства работ были задействованы автогрейдер, два пескосолераспределителя, оборудованных фронтальными и боковыми отвалами, и трактор, оборудованный фронтальным отвалом.

Согласно технологии, снег с разделительной полосы перемещался автогрейдером к левой кромке проезжей части, после чего звеном машин, двигающихся друг за другом „уступами”, перемещался на бровку земляного полотна, с одновременной обработкой покрытия противогололедным материалом, после чего производились работы по перемещению снежного вала за пределы земляного полотна с использованием одного автогрейдера и одного МТЗ.

Данные мероприятия на автомобильных дорогах осуществляются для предотвращения (исключения) образования гололеда и сопутствующих дополнительных расходов на содержание дорог, поскольку при положительных температурах происходит интенсивное таяние снежных отложений на разделительной полосе, стекание талой воды по поперечному уклону и ее замерзание на покрытии проезжей части.

С учетом изложенного, работы, произведенные 17.01.2019, по сбросу снежного вала с разделительной полосы на автомобильной дороге М3 (Минск — Витебск) выполнены в соответствии с действующими технологическими регламентами», — сообщается в письме, которое подписал генеральный директор РУП «Белорусский дорожный инженерно-технический центр» Александр Крыхта.