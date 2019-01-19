Лапа в белом халате 4 Виктор Федорович, belgazeta.by

19.01.2019, 18:58

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В Минске проходит первый процесс по «делу медиков».

В минувшую пятницу, 11 января, в Мингорсуде начался процесс по резонансному «делу медиков», анонсированному КГБ. По официальным данным, в сфере здравоохранения в прошлом году было возбуждено 95 коррупционных дел, почти 100 человек оказались под следствием. Некоторые процессы уже завершились, другие, что называется, на подходе.

Это же судебное разбирательство привлекает к себе внимание из-за некогда высокопоставленного фигуранта. На скамье обвиняемых - бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий. В подельниках у него - бывший главврач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимир Кравченок.

Обычно все основные подробности дела, так называемые тайны следствия, в т.ч. отношение обвиняемых к инкриминируемым им преступлениям, становятся достоянием общественности в первый день процесса. В деле Лосицкого - Кравченка все было несколько иначе. Сегодня можно даже с большой долей вероятности предположить, что один из обвиняемых получит срок от 5 до 7,5 лет. При том, что верхняя планка наказания составляет 15 лет лишения свободы. К месту заметить, 51-летнему бывшему замминистра предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере), у 56-летнего экс-главврача список более весомый - ч.2 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями), ч.2, ч.3 ст.430 УК (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Однако Лосицкий - под стражей, а Кравченок ночует дома.

Бывший главврач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимир Кравченок признался журналистам, что ему «тяжело» и он читает Данте. «Читали «Божественную комедию»? Рекомендую всем, почитайте». Лучше бы заблаговременно почитал Уголовный кодекс.

Все дело в том, что 4 января в Мингорсуде прошло предварительное заседание, в ходе которого стало известно, что задержанный КГБ Владимир Кравченок 18 июня прошлого года написал явку с повинной и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. На заседании суда прокурор подтвердил, что обвиняемый все условия выполнил: полностью признал свою вину, имущество, приобретенное за незаконно полученные вознаграждения, вернул, суммы взяток возместил, а также оказал содействие следствию по изобличению других лиц. (Как оказалось, в числе им изобличенных был и Лосицкий.) Еще в ходе следствия меру пресечения Кравченку изменили на домашний арест. За прошедшее время он даже смог трудоустроиться, сегодня он работает врачом-стоматологом в 7-й стоматологической поликлинике. Еще один нюанс, ставший известным накануне процесса, это то, что и бывший замминистра свою вину в получении взяток также полностью признал.

Короче, господа коррупционеры в белых халатах слились по полной. При этом в день предварительного заседания Владимир Кравченок не отказал окружившим его журналистам в просьбе пообщаться и наговорил, мягко говоря, несуразицы. «Несмотря ни на что, я честный человек», - заявил он. На вопрос, как «честный человек» мог совершить преступление, Кравченок ответил философски: «Каждый имеет право на ошибку». Также он сообщил, что ему «тяжело», он читает Данте. «Читали «Божественную комедию»? Рекомендую всем, почитайте», - сказал он напоследок. Произведение, надо сказать, серьезное, не всякий осилит, но в данном случае уместны более житейские рекомендации. Например, такого содержания: чтобы не мучить себя постфактум Данте, заблаговременно читайте Уголовный кодекс.

НАРУШИТЕЛИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Процесс по делу Лосицкого - Кравченка проходит под председательством судьи Игоря Любовицкого с участием народных заседателей. Гособвинение поддерживает Юрий Шерснев, который и огласил текст обвинительного заключения.

Первая часть была посвящена Кравченку, который возглавлял 12-ю стоматологическую поликлинику с 2005г. по август 2018г. и «грубо нарушил антикоррупционное законодательство». Нарушать начал с 2013г., а последний взяточный эпизод датирован апрелем 2018г.

Всего за это время он получил 10 взяток и сам дал одну - своему вышестоящему начальнику Игорю Лосицкому. Как он пояснил в ходе допроса, действовал в интересах дочери, которая работает стоматологом и по совместительству в коммерческой фирме, у которой в 2016г. возникли проблемы с сертификацией поставляемой медпродукции. По его словам, он сперва позвонил Лосицкому, который курировал эти вопросы, попросил разобраться. Проблема решилась, а потом Кравченок встретился с замминистра и отблагодарил его бутылкой спиртного и конвертом с $2 тыс. Очевидно, что благодаря явке с повинной он был освобожден от уголовной ответственности по ст.431 УК (дача взятки).

Что касается полученных главврачом взяток, то крупных было две, именно с ними связаны обвинения по ч.2 ст.424 УК. Обе были получены от директора компании «Геол-М» Владимира Ладутько.

Первая взятка - $10 тыс. - за помощь при проведении тендера на закупку компьютерного томографа (стоимостью BYN200 тыс.) была вручена Кравченку в офисе компании в декабре 2013г. Вторая взятка - 15 тыс. евро - получена в декабре 2017г. по аналогичной схеме за поставку стоматологических установок и другого оборудования (на сумму BYN215 тыс.)

Остальные взяточные эпизоды представлены суммами от BYN300 до $300, которые главврач получал от представителей компаний за заключение договоров на поставки различных расходных материалов и изделий. Если всю мзду суммировать и перевести в доллары, то получится, что всего Кравченок взял почти $28,5 тыс. По его словам, деньги тратил «на жизнь, бензин и частые поездки с женой за границу». А вот его бывший патрон, несмотря на занимаемую должность, получил взятками меньше, а тратил деньги на поддержку здоровья.

Игорь Лосицкий должность замминистра здравоохранения занимал с февраля 2013г. по 20 июля 2018г. Под стражей он находится с 29 июня 2018г. В его деле 4 факта получения взяток на общую сумму $25 тыс.

Согласно обвинительному заключению, преступная деятельность замминистра началась в 2015г., когда он получил от руководителя компании «БелРеас» Михаила Гохмана $1500 за содействие в получении разрешения на оказание спонсорской помощи в виде оборудования для нужд 4-й городской клинической больницы им. Савченко.

Вторую взятку - $10 тыс. - замминистра получил в феврале 2016г. от представителя эстонской компании Ou Fairfield Global Зеленского за содействие участвовать в тендере по закупкам для «Белмедтехники» с незарегистрированным в Беларуси медицинским изделием. Речь шла о реабилитационном тренажере. В октябре 2017г. от Зеленского в Бресте Лосицкий получил еще 10 тыс. евро. Как пояснил обвиняемый, деньги были переданы без конкретной привязки к возможному событию со словами: «Вам на реабилитацию». У Лосицкого в то время возникли серьезные проблемы с тазобедренным суставом. Оказалось, что высокопоставленному от медицины чиновнику поставили неправильный диагноз и, естественно, неправильно лечили. Пришлось ему искать другие, уже платные способы восстановить здоровье. Ну а где деньги брать? Разве что брать, так получается.

Четвертым эпизодом в обвинении Лосицкого значилась взятка $2 тыс. от Кравченка, полученная в сентябре 2016 г.

Каких-то особых всплесков эмоций в зале суда не наблюдалось. Обвиняемые признают свою вину, не отпираются, раскаиваются, поэтому неожиданностей быть не должно. Правда, в очередной раз автора этих строк удивил «честный человек» Владимир Кравченок. Часть своих взяток он получал в офисах взяткодателей, куда его приглашали телефонным звонком. После чая или кофе и разговоров о стоматологии хозяева вручали гостю конверт. По словам обвиняемого, о целях приглашения никаких предварительных договоренностей не было. «А зачем вы с ним вообще встречались?» - поинтересовался судья Любовицкий у бывшего главврача в ходе выяснения обстоятельств получения взятки от одного из бизнесменов. И тот, судя по всему, искренне ответил: «Получается, что с мыслью на получение вознаграждения».

Ожидает допрос многочисленных свидетелей. Всего их в этом деле из 40 томов около полусотни.

Виктор Федорович, belgazeta.by