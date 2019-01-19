Жители восточной части Беларуси стали чаще ездить работать в Польшу, а не РФ 5 19.01.2019, 21:42

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Фото: shutterstock

Территориальная близость уже роли не играет.

В Оршанском районе, как в одном из самых проблемных регионов Беларуси, по-прежнему существует большая проблема с трудоустройством. Из-за этого тысячи выходцев из региона ищут работу за рубежом, передает «Радыё Рацыя».

Сейчас люди стали чаще ездить на работу в Польшу, при том что раньше абсолютное большинство выбирало более близкую к району территориально Россию. Общественный активист из Орши Игорь Казмерчак говорит, что такие разговоры все более заметны в городе:

- Люди много говорят о том, что можно ехать в Польшу. В городе регулярно появляются объявления о том, что Польша приглашает работников. Насколько этот вектор изменится принципиально - не знаю, но тенденция действительно заметна: оршанцы также начинают ездить в Польшу. Победит ли польский вектор российский, пока сказать затруднительно. Но есть, в принципе, такие люди, которые поехали и работают там в лучших условиях, чем в России, зарабатывают больше и имеют все социальные гарантии.

Расстояние от Орши до Польши, по словам Игоря Казмерчака, не играет большой роли. Во-первых, город - большой транспортный узел, во-вторых, раньше многие оршанцы ездили на заработки в более далекие США, Чехию, Германию.