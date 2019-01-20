Ученые придумали, как накормить 10 миллиардов человек 12 20.01.2019, 9:25

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ФОто: Getty Images

Что изменится в нашей диете?

Ученые разработали диету, которая, по их словам будет способствовать сохранению здоровья населения, а также поможет прокормить 10 млрд человек. При этом производство продуктов для новой системы питания не нанесет катастрофического ущерба нашей планете, утверждают исследователи, пишет ВВС.

Перед учеными была поставлена непростая задача - выяснить, как можно будет прокормить миллиарды новых жителей планеты, которые появятся в ближайшие десятилетия.

Группа исследователей из разных стран решила эту задачу, представив новую систему здорового питания для всех жителей планеты.

Мясо или овощи? Посчитайте сами, как ваше меню влияет на климат

Такая диета не исключает полностью мяса и молочных продуктов, однако предполагает значительные изменения в наборе продуктов, которые мы привыкли видеть на своей тарелке. Надо сразу сказать: придется есть многое из того, что мы сейчас практически не едим или едим в очень небольших количествах.

Что изменится в нашей диете?

Если вы едите мясо каждый день, придется распрощаться с этой привычкой. Диета, предложенная учеными, предполагает, что мы будем есть максимум по одному бургеру в неделю, или по одному внушительному стейку - но только раз в месяц.

При этом мы сможем съедать по несколько порций рыбных и куриных блюд в неделю. Значительную часть белка мы будем получать из растительных продуктов.

Ученые рекомендуют отдавать предпочтение орехам и бобовым (бобы, фасоль, нут, чечевица). Их следует включать в ваше меню каждый день.

Также особое внимание исследователи уделяют продуктам с высоким содержанием крахмала, таким как картофель и клубнеплодное тропическое растение кассава (маниок).

Что же мы будем есть?

Вот основные продукты, которые мы сможем употреблять в пищу, и их количество, в пересчете на ежедневную порцию:

Продукты

Орехи - 50 граммов в день

Фасоль, нут, чечевица и другие бобовые - 75 граммов в день

Рыба - 28 граммов в день

Яйца - 13 граммов в день

Мясо - 14 граммов красного мяса и 29 граммов куриного мяса в день

Углеводы - цельнозерновой хлеб и рис - 232 граммов в день и 50 граммов овощей с высоким содержанием крахмала

Молочные продукты - 250 граммов (например, стакан молока)

Овощи (300 граммов) и фрукты (200 граммов)

Также в диету включены 31 грамм сахара и 50 граммов растительного масла в день.

Это будет очень невкусно?

Профессор Уолтер Вилет из Гарвардского университета успокаивает, и говорит, что он, выросший на ферме и привыкший в детстве есть мясо на завтрак, обед и ужин, без особого труда перешел на новую систему питания и считает, что можно питаться вкусно, не нарушая этой диеты.

"Питание в рамках этой диеты может быть очень разным. Вы можете комбинировать продукты тысячами различных способов. Мы же не говорим здесь об ограничительных диетах, это здоровое питание, которое может быть очень разным и должно доставлять удовольствие", - говорит Уолтер Вилет.

Восемь блюд, приготовленные в соотвествии с правилами новой системы питания

Фото: Molly Katzen

Это применимо в реальной жизни?

Главная сложность плана, представленного учеными, - это то, что такой диеты должны будут придерживаться все жители планеты, изменения коснуться всех уголков земли.

Жителям Европы и Северной Америки предстоит резко сократить количество потребляемого красного мяса, жителям Восточной Азии - отказаться от привычного количества рыбы, жителям Африки придется снизить потребление крахмалосодержащих овощей.

"Человечество еще ни разу за всю историю не пыталось сознательно изменить систему питания в таких масштабах и с такой скоростью", - говорит Лайн Гордон из Stockholm Resilience Centre.

"Фантазия это или нет, но даже если это фантазия, то очень неплохая... Сейчас самое время помечтать о лучшем устройстве мира", - говорит она.

Введение налогов на красное мясо - один из предлагаемых учеными способов повлиять на привычки питания населения в тех странах, где едят много мясных блюд.

Кто это придумал?

Новую систему питания разрабатывала группа из 37 ученых из разных стран мира - они вошли в состав комиссии EAT-Lancet. Среди них - специалисты по сельскому хозяйству, экологи, изучающие проблему изменения климата, врачи-диетологи и другие специалисты.

Представленную систему питания ученые разрабатывали в течение двух лет. Результаты работы комиссии были опубликованы в журнале Lancet.

Почему эта диета рассчитана на 10 млрд человек?

Население нашей планеты в 2011 году составило 7 млрд человек, сейчас на Земле около 7,7 млрд жителей.

По прогнозу ученых, к 2050 году население Земли составит 10 млрд человек и продолжит расти.

Поможет ли новая система питания спасти жизни?

По словам исследователей, эта диета поможет каждый год сохранять жизни 11 млн жителям нашей планеты.

Речь идет в основном о сокращении смертности от болезней, связанных с неправильным питанием, некоторых видов рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сейчас эти болезни являются главными "убийцами" в развитых странах.

Комментарий Мэтта Макграта, обозревателя Би-би-си по экологии

Сейчас на сельское хозяйство приходится около четверти выбросов парниковых газов - приблизительно столько же, сколько от производства электричества и отапливания помещений, и значительно больше выбросов, которые создают двигатели поездов, самолетов и автомобилей.

Когда вы проанализируете влияние на окружающую среду пищевой промышленности, вы поймете, что на производство мясной и молочной продукции в среднем приходится 14,5 - 18% от всех выбросов парниковых газов.

Сельскохозяйственное производство ответственно за значительную часть выбросов в атмосферу метана и оксида азота. Сельское хозяйство также является одним из главных источников выброса аммиака.

Также сельское хозяйство и пищевая промышленность являются основными потребителями пресной воды: на их нужды уходит до 70% всей потребляемой в мире пресной воды.

Сможет ли новая система питания спасти нашу планету?

Задачей исследователей было создать такую систему питания, которая бы позволила накормить 10 млрд человек и при этом помогла бы:

минимизировать выбросы парниковых газов, влияющих на процесс изменения климата

предотвратить исчезновение каких-либо видов животных и растений

отказаться от расширения сельхозугодий

сохранить водные ресурсы

Однако для решения этих задач только изменения системы питания будет недостаточно.

Для решения этих вышеперечисленных проблем также необходимо сократить в два раза объем пищевых отходов и добиться значительного увеличения урожая при сохранении существующих площадей сельхозугодий.

Почему ученые не предлагают отказаться от мяса полностью?

"Если бы речь шла о максимально возможном сокращении выбросов парниковых газов, то мы бы приняли решение в пользу веганства", - говорит профессор Вилет.

Однако, по его словам, пока нет ясности, насколько безвредна для здоровья веганская диета.

Что произойдет в ближайшее время?

Комиссия EAT-Lancet представит результаты своего исследования правительствам различных стран, а также международным организациям, таким как ВОЗ, чтобы оценить, насколько реально будет внедрить новую систему питания по всему миру.