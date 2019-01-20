В Бобруйске пенсионерка поселилась на лестничной площадке и требует вернуть ей жилье 3 20.01.2019, 13:47

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Фото: vbobruisk.by

Бобруйчанка считает, что ее выселили незаконно.

О том, что в четвертом подъезде дома № 71 на улице Лынькова в Бобруйске пожилая женщина вот уже две недели живет на лестничной площадке, в редакцию «Вечернего Бобруйска» сообщили читатели: «Она уверяет, что ее выселили из квартиры незаконно и идти ей некуда».

В подъезде действительно странная картина: лестничные площадки с третьего по пятый этаж 3 января были заставлены шкафами, креслами, кухонными тумбочками. Рядом лежали скрученные ковры, какие-то пакеты и узелки с одеждой, книгами и другими пожитками, прямо на полу стояли комнатные цветы в горшках.

Фото: vbobruisk.by

«Мне просто некуда идти»

Хозяйку всего этого добра — 71-летнюю пенсионерку Валентину Данилову — разыскали в общем коридорчике между двумя жилыми квартирами, в одной из которых она ранее проживала.

Валентина Александровна, которая 47 лет отработала на заводе РТИ заместителем начальника ОТК, является ветераном труда, в течение 12 лет была народным заседателем в суде, рассказала:

— В 1993 году мы расписались с моим вторым мужем — Вячеславом Рыбалко. Вместе работали на РТИ, там и познакомились. После развода с первой супругой он купил эту двухкомнатную квартиру на Лынькова. Мы здесь вместе проживали, вместе ее приватизировали. 11 лет назад мой муж поехал к своему сыну в Америку и там умер.

Фото: vbobruisk.by

После смерти мужа, по словам пенсионерки, появился некий Владимир, который «нагло заявил, что это его квартира. Хотя никакого отношения ни к мужу, ни ко мне он не имеет».

Состоялся суд, и не один, квартира в итоге осталась за новым хозяином, а Валентину Александровну, по ее словам, выкинули на улицу. «Мне просто некуда идти», — говорит она.

Суд постановил: жене — 11/100 доли

Первоначально спорная квартира принадлежала Вячеславу Рыбалко — второму мужу Валентины Даниловой, говорится в материалах судебного дела. Собственник оставил завещание на эту недвижимость сыну, который проживал в Америке. А сам действительно уехал к нему и там умер в 2008 году.

Фото: vbobruisk.by

В нотариальную контору после его смерти за открытием наследства обратились сын, которому он завещал квартиру, а также Валентина Данилова. Кроме того, последняя подала иск в суд о признании завещания недействительным, а позже — о признании права собственности на долю в квартире.

«В процессе рассмотрения дела было установлено, что вместе с Рыбалко В.С. она не проживала и супруги не вели общее хозяйство, — сказано в материалах суда. — Брак их существовал формально. Все время Данилова В.А. проживала в трехкомнатной квартире, расположенной на улице Горького, которая принадлежала ей на праве частной собственности».

Кроме того, судом было установлено, что у Даниловой имелась еще одна однокомнатная квартира, которую она накануне судебных разбирательств продала.

Фото: vbobruisk.by

Когда в суде началось рассмотрение этого дела, Валентина Данилова прописалась в спорную квартиру. А в ее квартире на Горького жил ее сын.

За Даниловой было признано право собственности на 11/100 долей в квартире.

Спорная квартира общей площадью 51,7 кв. м состоит из двух комнат 18 и 13,3 кв. м. 11/100 доли составляет 5,7 кв. м общей площади, в том числе 3,4 кв. м жилой.

Сын хотел решить вопрос

Из Америки приехал Дмитрий Рыбалко, которому отец завещал эту квартиру. Он хотел решить с Валентиной Александровной квартирный вопрос: либо продать квартиру и поделить деньги согласно решению суда, либо одному из них выкупить чью-то долю. Но сына, как сказано в материалах суда, в квартиру не пустили.

«Поскольку Рыбалко Д.В. не мог из Америки реализовывать свои права, он в 2016 году подарил квартиру своему родственнику из Бобруйска Владимиру В., — говорится в документах по делу. — Когда тот пытался вселиться в квартиру, Данилова его не впустила».

Фото: vbobruisk.by

Тогда новый собственник обратился в суд. Решением суда от 10 мая 2018 года право собственности Даниловой В.А. на 11/100 долей в спорной квартире было прекращено. Также было решено взыскать денежную компенсацию с Владимира В. в пользу Даниловой за ее долю в размере 4235 рублей. Эти деньги мужчина выплатил, они были зачислены на депозит суда.

Владимир В. по закону стал единственным и полноправным собственником квартиры на Лынькова. Суд при принятии решения в его пользу учел тот факт, что истец очень нуждается в спорной квартире, так как проживает с женой и двумя детьми в общежитии, которое им предлагают освободить. А у Даниловой, напомним, есть в собственности квартира на Горького, 41.

Фото: vbobruisk.by

Но и после этого пенсионерка жила в квартире на Лынькова и никого туда не впускала. В июне она обратилась с кассационной жалобой на решение бобруйского суда в областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам Могилевского областного суда 20 сентября 2018 года решение суда Бобруйского района и Бобруйска оставила без изменения.

От квартиры отказываться не намерена

Выселение Валентины Даниловой из квартиры на Лынькова происходило с участием милиции и судебных исполнителей. Все ее вещи были вынесены на лестничные площадки. Собственник установил на двери квартиры другой замок.

4 января работники ЖЭУ № 8 вывезли крупные вещи Валентины Александровны из подъезда на хранение в отдельное помещение, чтобы они не захламляли места общего пользования.

Фото: vbobruisk.by

Фото: vbobruisk.by

Валентина Александровна сейчас ночует в соседней квартире у одинокой женщины, с которой они дружат. Она говорит, что не намерена отказываться от спорной квартиры. По ее словам, все документы для подачи в Верховный суд у нее уже готовы.

На вопрос, почему бы ей не переехать в свою квартиру на Горького, женщина отвечает, что жить там невозможно. В январе 2015 года там случился пожар, «а у нас нет денег, чтобы сделать там ремонт».

Фото: vbobruisk.by

Правда, в бобруйском суде говорят, что в этой трехкомнатной квартире на Горького все в порядке.

«Не знаю, что делать»

Мы попросили прокомментировать ситуацию и нового собственника квартиры. Владимир В. рассказал: часть доли в этой квартире ему подарили родственники, а оставшуюся часть он выкупил у Валентины Даниловой.

— Квартира эта на законных основаниях принадлежит мне, — говорит мужчина. — Но Данилова ни в какую не хочет уходить из нее. Мы с судебными исполнителями уже и вещи ее вынесли, я все инстанции поднял, чтобы большую их часть наконец убрали из подъезда, поставил замок, поменял дверь… Но она мне дверь порубила.

Фото: vbobruisk.by

Я не знаю, как еще разговаривать с этой женщиной. Кроме того, она меня постоянно оскорбляет, унижает, угрожает, что посадит, говорит, что через несколько дней все равно будет жить в этой квартире. Кидается драться, вчера мне руку поцарапала. Хотя приходит милиция, объясняет ей, что я поступаю законно. И соседи пытались со мной ругаться. Милиция показала им мои документы, подтверждающие, что все в порядке.