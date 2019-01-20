Как минчанин через суд пытается выйти на льготную пенсию 1 20.01.2019, 16:19

Фото: kp.by

Минчанин не может выйти на льготную пенсию уже больше двух лет.

57-летний минчанин Жигман Юрий уже больше двух лет не может выйти на льготную пенсию. Он трудился 18 лет электрогазосварщиком — на работе с вредными условиями труда. Однако на одном из предприятий не сохранились бумаги, которые нужны для подтверждения стажа. Сейчас Юрий пытается решить этот вопрос через суд. На предприятии тем временем объясняют, что на самом деле минчанин мог давно уже уйти на пенсию, но не делает этого из принципа, чтобы получить материальную помощь, пишет tut.by.

«Отсутствует информация, на каком оборудовании я трудился»

«Я в июне 2016 года в 55 лет должен был уйти на пенсию по списку № 2, то есть по вредности. Однако в собесе отказали — не хватило 1 года и 8 месяцев», — рассказывает мужчина.

Всего Юрий «набрал» 10 лет и 10 месяцев нужного стажа. По мнению мужчины, ему не засчитали чуть больше 7 лет. Однако доказать это пока не получается, так как нужные бумаги о работе во вредных условиях труда на одном из предприятий не сохранились.

— С 1984 по 1987 год я работал на Минской бисквитно-полиграфической фабрике, которая реорганизована в «Слодыч». Изначально на три запроса мне отвечали, что документация не сохранена. Потом уже в ходе судебного разбирательства часть бумаг появилась — «да, действительно работал». Но информация о том, на каком оборудовании я трудился, отсутствует.

Еще три года «пропали» на нынешнем месте работы Юрия в Минском автобусном парке № 7. В 2003 году там произвели аттестацию рабочих мест, которая проходит один раз в пять лет, и постановили, что вредных условий труда больше нет. Однако в 2008 году решение отменили и вернули прежний статус. Впрочем, с декабря 2018 года для электрогазосварщиков парка снова нет «вредности».

— При трудоустройстве меня никто не предупреждал. Я устроился сюда в 2005 году, и более трех лет у меня тоже из стажа убрали А я где-то за год до выхода на пенсию узнавал, что и как у меня по бумагам. Говорили, что все в порядке, — объясняет мужчина.

Юрий рассказывает, как пытается решить вопрос через суд.

— Администрация парка дала ответ, что документация по аттестации 2003 года не сохранена и отменить результаты нельзя. Судился с собесом, но мне было отказано — их вины нет, решение об отказе принято на основании предоставленных бумаг. Потом подал в суд на Минтруда, мне объяснили, что их вины тоже нет, нужно подавать в суд на «Слодыч» или парк. Учитывая, что у нас контрактная система, связываться с парком не имело смысла — мне бы не продлили контракт и просто выкинули на улицу.

Поэтому мужчина подал исковое заявление на «Слодыч», чтобы ему возместили материальный ущерб за отсутствующие бумаги. Прошло уже четыре заседания, но пока суд на стороне предприятия.

«Под надуманным предлогом хочет получить деньги с предприятия»

На предприятии «Слодыч» рассказывают, что Юрий обращался к ним и получил все запрашиваемые документы. При этом мужчина, по словам представителей предприятия, имел право на льготную пенсию с 2017 года.

— Юрий под каким-то надуманным предлогом хочет получить деньги с предприятия. Подтверждено 10 лет и 10 месяцев стажа в особых условиях труда, он имел право в 2017 году подать заявление на пенсию, но отказался.

На предприятии подтверждают, что Юрий действительно работал на бисквитно-полиграфической фабрике.

— Ему предоставлены приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, карточка формы Т-2, справка по образцу. Просто именно стаж во вредных условиях труда не подтвержден. А он просит, чтобы предприятие пошло на искажение данных и вписало, что он работал в тяжелых условиях труда.

Кроме того, представитель «Слодыча» объясняет, что Юрий сам «подтвердил, что фактически не работал во вредных условиях труда».

— По законодательству работа во вредных условиях труда — это работа, где не менее 80% своего рабочего времени человек проводит именно на газовых аппаратах. Юрием было подтверждено, что порядка 50−60% времени он занимался сваркой. Привел свидетеля, который также пояснял — работники иногда выполняли сварочные работы.

Также Юрий работал на других «предприятиях, которые ему действительно справки не предоставили», объясняют в «Слодыче».

— Но там предприятие одно — это колхоз, с которого он ничего получить не может, а второе вроде как ликвидировано. Почему он об этом не говорит?

Юрий поясняет, что действительно в 2017 году претендовал на льготную пенсию. Однако это были несколько иные выплаты.

— Работник отдела кадров автобусного парка № 7 в 2017 году меня вызвал и сказал: «Юрий Леонидович, вы имеете право на льготную пенсию, можете написать заявление и съездить в соцотдел Советского района. Мне на месте пояснили: «Да, вы имеете право написать заявление на получение профессиональной пенсии, она начислялась вам с 2009 года».

Юрий вспоминает, что тогда ему рассчитали положенные выплаты, в результате чего получилось всего 84 рубля в месяц.

— Но еще такой есть нюанс — если я выхожу на эту пенсию, то лишаюсь права работать по специальности. Что касается предприятий, которые не предоставили справки, то они были, но тоже ликвидированы. Завод, на котором я отработал 4 месяца, что в принципе роли не играет, и еще есть колхоз, где стаж не учитывается для льготной пенсии.