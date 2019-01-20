Выборы президента Украины: Оппозиционный блок и СПУ определились с кандидатами 20.01.2019, 17:57

1,552

Илья Кива

Фото: rian.com.ua

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта.

Социалистическая партия Украины на своем съезде в Киеве приняла решение о выдвижении своего председателя Ильи Кивы кандидатом в президенты на очередных выборах 2019 года.

"Полтора года назад стояла задача возродить Соцпартию. Первые шаги мы сделали - мы стали участниками избирательного процесса. ... Важно, чтобы присутствие партии сегодня было в большой политике", - заявил он.

Политик добавил, что его партия также будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019.

"Третья цель СПУ - возвращение к Социнтерну и восстановление позиций в Европейской социалистической партий. Европейская семья ждет нас", - сказал Кива.

Также сегодня, 20 января, Оппозиционный блок - Партия мира и развития выдвинула Александра Вилкула в президенты Украины. Об этом передает liga.net c места событий.

В Запорожье в местном Дворце спорта прошел форум "За мир и развитие". До форума состоялся закрытый съезд Оппозиционного блока - Партии развития и мира, на котором было принято решение поддержать кандидатуру Вилкула.

Вилкул выдвинут от бывшей Индустриальной партии Украины, которая была переименована в связи с судебным решением, которое запрещает вносить любые изменения в устав партии Оппозиционный блок.

Чтобы обойти судебный запрет, часть Оппоблока Рината Ахметова переименовала Индустриальную партию и выдвинула Вилкула.

Во время своей речи на форуме Вилкул пообещал прекратить стрельбу на Донбассе в первые дни своего президентства, а достичь устойчивого мира в Украине - через 6-8 месяцев.