Средняя пенсия в Польше составила $493 3 21.01.2019, 17:29

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86% пенсионеров не нуждаются в поддержке детей и живут на свою пенсию.

В Польше число пенсионеров растет год от года. Данные Центрального статистического управления показывают, что в 2017 году в Польше жили примерно 6 миллионов 400 тысяч пенсионеров. Люди старше 60 лет составляли 24,2 процента польских граждан (по сравнению с 8,8 процента в 1957 году), сообщает «Радио Польша».

Согласно отчету Польской банковской ассоциации, в 2018 году средняя пенсия, выплачиваемая учреждением социального обеспечения, составляла 1860 злотых ($493), у женщин — 1065 злотых ($282,09), у мужчин — 2 177 злотых ($576,64). Пшемыслав Барбрих из Польской банковской ассоциации отметил еще одну тенденцию: «Получается так, согласно нашим исследованиям, что 54% пенсионеров помогает своим детям или внукам. Это значительные суммы, иногда более 500 злотых в месяц. В то же время 86% пенсионеров не нуждаются в поддержке детей и живут на свою пенсию».

Пожилые люди охотно пользуются банковскими услугами — обычно традиционными личными счетами. Каждый второй респондент заявляет, что у него есть кредитная карта.