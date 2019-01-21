В Венесуэле группа военных устроила мятеж против Мадуро 2 21.01.2019, 23:32

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Фото: AFP

В Каракасе начались беспорядки.

Министерство обороны Венесуэлы сообщило о неудачной попытке мятежа в столице страны. По информации местных СМИ, задержаны несколько десятков человек. Одновременно в том же районе Каракаса начались беспорядки, передает ВВС.

Согласно сообщению минобороны, небольшая группа военнослужащих национальной гвардии похитила оружие с КПП в столичном районе Петаре и взяла в заложники четырех офицеров. Затем мятежники отправились в район Котиса.

После заявления о провале мятежа в Каракасе вспыхнули беспорядки

Фото: EPA

На видеозаписях в соцсетях видно, как люди в военной форме заявляют, что они действуют "от лица венесуэльского народа" и призывают граждан выйти на протестные акции.

В минобороны отмечают, что на командном пункте в Котисе мятежники столкнулись с активным сопротивлением со стороны военных, сохраняющих верность правительству страны.

Согласно сообщению ведомства, мятежники схвачены и уже дают показания, а похищенное ими оружие возвращено военным.

Участники уличных протестов требуют отставки президента Николаса Мадуро

Фото: AFP

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в своем "Твиттере" сообщил, что "часовые родины арестовали маленькую группу налетчиков и предателей родины".

Беспорядки продолжаются на фоне глубочайшего экономического кризиса

Фото: AFP

Власти заявляют, что попытка мятежа произошла "в интересах крайне правых сил", однако не уточняют, кто конкретно представляет эти силы.

Власти винят в попытке мятежа "небольшую группу" бойцов нацгвардии

Фото: AFP

На фотографиях и видеозаписях, опубликованных на оппозиционных интернет-ресурсах Венесуэлы, видны толпы людей, принимающих участие в уличных протестах, начавшихся в районе Котиса возле военной части нацгвардии одновременно с сообщениями о неудавшемся мятеже.

Участники акций строили баррикады посреди улиц и затем поджигали их

Фото: REUTERS

Протестующие перегораживали улицы баррикадами и поджигали автомобили, а полиция использовала слезоточивый газ для разгона активистов.

Из-за кризиса и нестабильности Венесуэлу уже покинули около трех миллионов человек

Фото: AFP

Весной 2017 года Венесуэлу захлестнула волна антиправительственных демонстраций, в ходе которых были арестованы сотни активистов и погибли десятки людей.

Протестующие винят власти в нехватке еды, воды и медикаментов

Фото: REUTERS

Новый всплеск протестной активности начался после назначения оппозиционера Хуана Гуаидо на пост главы национальной ассамблеи (парламента) страны в начале января. Гуаидо уже призвал всех недовольных политикой диктатора страны Николаса Мадуро выйти на протестную акцию в среду.