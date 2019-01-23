Однажды в Африке был случай… Николай Травкин

23.01.2019, 12:50

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Яйя Джамме

Фото: Jason Florio / Corbis / Getty Images

Если вожди «яйяджаммы» правят очень долго, то в результате племена остаются без казны.

В эти дни исполняется третья годовщина одного не столь значительного в масштабах всего мира, но поучительного для отдельных народов события.

… 2О лет правил в Гамбии президент Яйя Джамме. Людей не ел, как один его коллега, но смутьянам-оппозиционерам прямо говорил: «На стабильность посягнете, паскуды, убью!»

А на 21-м году властвования нечистая сила его попутала. Конечно, тут и помощнички свинью подложили.

- Рейтинг у тебя замечательный, -докладывали они Яйе,— дай бог каждому в Африке такой иметь, а вот перед Западом неудобно. -Давай выборы честные проведем — риска нет ни малейшего. И социологи гамбийские подтверждают, да и так видать, что все племена в тебе души не чаят, проголосуют как миленькие.

Он в конце концов уверился и растаял. Ну, говорит, давайте, проводите по честному…

Вскрыли урны — победил оппозиционер Адам Бэрроу!

Разумеется Яйя Джамме в позу и кричит: -Не признаю, подтасовали, перевыборов требую.

А тут военные, которые столько лет в верности клялись, возьми, да копья против Джамме и обратили. Хватит, говорят, узурпатор ты этакий, слазь, кончилась твоя власть!

Ну, супротив копья не попрешь и Яйя Джамме сел в самолет и покинул страну. Но не пустой. Захватил с собой из государственной казны все, что там было, все 11 млн долларов …

Мораль здесь такова. Если вожди «яйяджаммы» правят очень долго, то в результате смены власти племена остаются хотя и с копьями, но с голой ж….. и без казны.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»