Глава МЭА: Настоящий бум сланцевой добычи нефти еще впереди 2 23.01.2019, 14:56

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Сланцевая революция в США приведет к далеко идущим последствиям в мировой энергетике и экономике.

Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе выразил Фатих Бирол, исполнительный директор Международного энергетического агентства, передает ТАСС.

«Если кто-то думает, что мы полностью осознали влияние сланцевой революции, он совершает большую ошибку. Все еще впереди, мы еще увидим, какое влияние окажет сланцевая революция на добычу нефти и газа в США. Это приведет к далеко идущим последствиям в энергетике, экономике и не только», — отметил Бирол.

По его словам, на прошлом форуме в Давосе представили неправильную оценку роста производства сланцевого газа в США. Вместо прогнозируемых 1,5 млн барр./сут. добыча в США выросла на 2,1 млн б/с.

«Но в этом, 2019 году, давайте еще раз обратим особое внимание на американский сланец, потому что некоторые наблюдатели в прошлом году, по-моему, сделали неверные предположения, недооценили рост [добычи сланцевой нефти] в США», — сказал он.