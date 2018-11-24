Сланцевая революция и $30 за баррель: как США меняют мировой рынок нефти 4 24.11.2018, 8:26

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У российских нефтяников большие проблемы.

Нефтяные фьючерсы упала ниже 60 долларов за баррель впервые с октября 2017 года. Если ОПЕК сократит нефтедобычу, то эту нишу займут США. Но если оставит на прежнем уровне - цены на нефть могут упасть еще ниже, пишет korrespondent.net.

Добыча нефти в США вышла на такой уровень рентабельности, при котором окупаемость сохранится при падении цен до 30 долларов за баррель.

Американский президент Дональд Трамп, как известно, считает цены на нефть слишком высокими и призывает нефтедобывающие страны их опустить, чтобы подешевел бензин. Однако ОПЕК борется за повышение стоимости, поскольку от нефти зависит экономика этих стран.

Тем временем нефтяные цены падают. Только за 23 ноября нефть Brent обвалились на пять процентов. За последние две недели стоимость нефти опустилась до годового минимума.

Смертельный крест на рынке нефти

Цена на нефть марки Brent 23 ноября опустились ниже 60 долларов за баррель. Падение за день составило около пяти процентов. Последний раз Brent торговалась на уровне ниже 60 в конце октября 2017 года.

Падает в цене и WTI. На рынке нефтяных фьючерсов США сформировался "смертельный крест" - ситуация, когда краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной. Это значит, что американская нефть, вероятно, продолжит падение.

Так, 50-дневная скользящая средняя цена фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2017 года.

Снижение стоимости нефти наблюдается практически непрерывно с начала октября. Brent с максимальных значений, достигнутых 2 октября, в 86,74 доллара за баррель в момент упала до 64,61 доллара за баррель 14 ноября. Сейчас она торгуется ниже 59 долларов за баррель.

Основной причиной падения цен на нефть являются опасения по поводу возможного переизбытка на нефтяном рынке в 2019 году.

Несмотря на снижение нефтяных цен, бензин в европейских странах дорожает. Во Франции с конца прошлой недели бушуют многотысячные топливные протесты.

Увеличение добычи в США

Разведанные запасы нефти в США выросли на 4,85 миллиона баррелей - до 447 миллионов, говорится в докладе Управления энергетической информации США, опубликованном 22 ноября.

Нефтяной рынок падал, в том числе, и в ожидании этого доклада, поскольку аналитики прогнозировали прирост запасов в 3,45 миллиона баррелей. Однако результат превзошел их ожидания.

Новые запасы относятся к гигантскому Пермскому бассейну, который находится в штатах Нью-Мексико и Техас. Колоссальные запасы сланцевой нефти оставались нетронутыми из-за сложности и дороговизны их добычи. Поэтому Штатам было выгоднее приобретать нефть у РФ, Саудовской Аравии или Норвегии.

Американский нефтяной рынок контролирует частный бизнес, а не государство, как в Саудовской Аравии и России, поэтому предприниматели не занимались нерентабельным делом.

Однако в последнее десятилетие технологии продвинулись вперед и американские нефтяники пробурили 114 тысяч скважин на территории Пермского, говорится в исследовании Bloomberg, опубликованном 21 ноября.

Агентство подсчитало, что прогресс нефтедобывающей отрасли привел к тому, что значительная часть этих скважин будет прибыльна даже при цене в 30 долларов за баррель. Сейчас баррель техасского сорта WTI стоит более 50 долларов.

В 2019 году американский экспорт планирует увеличиться на два миллиона баррелей в день. Все нефтепроводы в этом регионе на данный момент полностью заполнены и вскоре заработают семь новых трубопроводов.

Таким образом, к концу 2020 года США получат возможность увеличить экспорт нефти более чем на 4,6 миллиона баррелей в день.

"Объем экономически обоснованной добычи нефти в Пермском бассейне поражает. Несколько лет назад мы прикидывали, какой должна быть цена барреля, чтобы добыча нефти в этом регионе приносила прибыль. Оказалось, что мы закладывали намного более высокую цену, чем получилось в действительности", - говорит финдиректор нефтяной компании Chevron Патрисия Яррингтон.

Общая добыча нефти в Америке достигла 15,9 миллиона баррелей в день - больше чем у России и Саудовской Аравии.

Инвесторы могут заработать на сланцевом буме в США, если инвестируют в американские нефтяные компании.

Консенсус-прогноз, подготовленный сервисом Refinitiv, предсказывает рост котировок таких добытчиков. В частности, через год акции Chevron могут подорожать на 23 процента, акции ConocoPhillips - на 26 процентов, а Phillips66 - на 37 процентов. Профильные аналитики рекомендуют покупать бумаги всех перечисленных компаний.

ОПЕК теряет котроль, саудиты вступили в игру

За все 60 лет существования Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не сталкивалась со столь острой проблемой, пишет Bloomberg.

Долгие годы ОПЕК и Россия могли контролировать баланс на рынке: если стоимость нефти падала, то добычу наращивали; если нефть дорожала - сокращали. Это позволяло гарантировать доходы стран-экспортеров. Пока на рынке не появились США.

Теперь, как пишет Bloomberg, контроль над нефтяным рынком находится в руках трех человек - президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Они и будут определять цены на нефть в 2019 году и далее.

Сегодня они добывают больше нефти, чем 15 остальных стран ОПЕК. Все они добывают рекордные объемы нефти, и все они могут в следующем году увеличить объемы добычи.

В июне в рамках ОПЕК+ именно Саудовская Аравия и Россия возглавили инициативу по снятию ограничений на добычу нефти, которые действовали с начала 2017 года. После этого обе страны быстро увеличили объемы добычи до рекордных - или почти рекордных - уровней. В этот же момент неожиданно выросли и объемы добычи нефти в США, отмечает Bloomberg.

Однакло аналитики говорят, что дальнейшее поведение цен на нефть во многом будет зависеть от реакции на происходящее ОПЕК.

6 декабря в Вене состоится ближайшая встреча членков картеля, на котором, вероятно, будут предприняты шаги для поддержания нефтяных цен.

Саудовская Аравия уже объявила о намерении сократить добычу в декабре для поддержания баланса спроса и предложения на рынке нефти.

Но если на этой встрече ОПЕК примет решение сократить добычу, то американская нефть из Пермского бассейна быстро займет освободившееся место на рынке. Таким образом США увеличат долю рынка и снизят доходы конкурентов.

Если же ОПЕК и Россия сохранят добычу на прежнем уровне, то стоимость барреля упадет еще сильнее.

Накануне Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. Он отметил, что Эр-Рияд был очень отзывчив в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на разумном уровне.

"Цены на нефть падают. Отлично! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! 54 доллара (за баррель марки WTI) , ведь только что было 82 доллара. Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже", - написал он в Twitter.

Сланцевая революция

В ближайшем будущем российские нефтяные компании столкнуться с ожесточенной конкуренцией со стороны добытчиков из США. К такому решению пришли эксперты агентства Bloomberg, с чьим исследованием ознакомилась Lenta.ru.

Причиной конкурении эксперты назвали развитие технологий, которые сделают добычу сланцевой нефти дешевле.

«Себестоимость добычи барреля американской сланцевой нефти, которая еще недавно равнялась 45 долларам, уже в следующем году может опуститься до такого уровня, что производителей устроит рыночная цена в 30 долларов (сейчас она колеблется в районе 54 долларов за баррель американской марки WTI)», — привели данные проведенного исследования эксперты.

Сейчас на территории Техаса и Нью-Мексико у американских нефтяных компаний накопилось 114 тысяч пробуренных, но не используемых скважин. До настоящего момента, пишет издание, они простаивали из-за нерентабельности добычи, но теперь могут заработать из-за снижения издержек производства. Развитие сланцевой отрасли скажется, в первую очередь, на России и ОПЭК (Организации стран-экспортеров нефти). В начале декабря они обсудят новое соглашение о снижении добычи.

«Участники этого соглашения окажутся перед дилеммой: сократить добычу, чтобы поднять цены, но уступить долю рынка конкурентам из США или оставить добычу на нынешнем уровне, но недосчитаться важных для своих бюджетов денег из-за низких цен», — отметили эксперты.

Bloomberg отмечает, что американские компании ожидают быструю прибыль. На данный момент их главная проблема — это необходимость транспортировать добытое топливо к нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и танкерам на берегу Мексиканского залива.

«Существующих мощностей будет недостаточно, если добыча увеличится. В ближайшие два года компании собираются открыть семь новых трубопроводов», — добавили в агентстве.