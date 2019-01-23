Лишение прав на 7 лет и $2 тысячи штрафов: сколько «стоят» подвиги белорусского Кокорина 7 23.01.2019, 16:06

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Илья Лухвич

Фото из инстаграма

Все видео, размещенные в Instagram Ильи Лухвича, появились там от полугода до года назад.

Молодой футболист Илья Лухвич на Infiniti грубо нарушал ПДД и выкладывал видео в своем Instagram. Несмотря на то что привлечь его к ответственности вряд ли смогут, tut.by посчитал, сколько штрафов он заработал.

Все видео, размещенные в Instagram молодого человека, появились там от полугода до года назад. Но поскольку административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения, наказать за эти подвиги его не смогут. Но журналисты решили посчитать, сколько стоит такое поведение на дороге, если оно сразу оказалось бы в поле зрения ГАИ. Итак, приступим.

Судя по фото и видео, парковаться Илья любит где попало и как попало. Он же это называет по-другому — #сталпокрасоте. Всего в его Instagram 9 нарушений правил парковки. За первое парень получил бы штраф в 1 базовую величину, за остальные 8 — по 2.

Трижды молодой человек в своих видео ездил по тротуарам и один раз по обочине, четыре раза, играя в «шашечки», при наличии трех полос перестраивался в крайнюю правую для опережения, дважды нарушил требование дорожных знаков и разметки. За все это по 5 базовых, итого — 50 базовых.

Постепенно подходим к нарушениям, за которые лишают прав. В размещенных видео мы насчитали одно нарушение правил обгона и три выезда на встречку через двойную. За каждое из этих проступков предусмотрено лишение прав на год и штраф в 20 базовых. Также разгон людей стробоскопами можно квалифицировать как создание аварийной обстановки, а тут 2 года лишения и 20 базовых штраф.

Молодой футболист, судя по всему, любит ездить быстро. Несколько раз он обращал внимание своих подписчиков на спидометр — скорость там была гораздо выше допустимой. Поэтому, попадись он инспекторам ГАИ, был бы лишен права управления автомобилем на год.

Если просто просуммировать все «подвиги» футболиста, добавить использование стробоскопов, то он наездил на 7 лет лишения прав и более 170 базовых величин (4435 рублей) штрафа. Но, как журналисты писали выше, этого он избежит.

К административной ответственности парня могут привлечь лишь за последнее видео с Орловской, где он объезжает пробку по тротуару. Штраф за это нарушение составляет от 1 до 5 базовых величин.

Остается только вопрос, что парню скажут по поводу пистолета, который он держит в руке в одном из видео. По этому поводу, скорее всего, будет отдельное разбирательство.