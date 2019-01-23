Совмин постановил, сколько в среднем будет жить белорус

Совмин постановил, сколько в среднем будет жить белорус14
- 23.01.2019, 16:17
- 3,679
Размах госпланирования в Беларуси доходит до абсурда.
В постановлении правительства от 22 января №45 утверждены «важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм на 2019 год».
Приведем самые интересные из них.
Ожидаемая средняя продолжительность жизни составит 75 лет, сообщает БелТА.
Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2019 года не должен превысить 1%.
В спортивном рейтинге на мировой арене по олимпийским дисциплинам к концу 2019 года Беларусь должна войти в топ-25.
Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу года должна составить Br1020.