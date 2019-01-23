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Совмин постановил, сколько в среднем будет жить белорус

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  • 23.01.2019, 16:17
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Фото: bymedia

Размах госпланирования в Беларуси доходит до абсурда.

В постановлении правительства от 22 января №45 утверждены «важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм на 2019 год».

Приведем самые интересные из них.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни составит 75 лет, сообщает БелТА.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2019 года не должен превысить 1%.

В спортивном рейтинге на мировой арене по олимпийским дисциплинам к концу 2019 года Беларусь должна войти в топ-25.

Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу года должна составить Br1020.


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