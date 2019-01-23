Власти отказались называть улицу в честь 25 марта 2 23.01.2019, 19:22

Фото: tut.by

С такой просьбой обращалась Белорусская социал-демократическая партия (Грамада).

Мингорисполком отказался назвать одну из новых улиц столицы в честь 25 марта, даты провозглашения БНР. С такой просьбой обращалась Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), передает tut.by.

Вопрос решала комиссия по наименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска при Мингорисполкоме. Обращение БСДП (Грамада) рассмотрели еще в декабре.

— Комиссия предложила воздержаться от присвоения одной из новых улиц Минска наименования 25 марта. Она считает нежелательным добавление к улично-дорожной сети Минска числовых наименований, — рассказал первый заместитель председателя БСДП (Грамада) Алексей Сигаев. — Значит, 2-я Шестая Линия их не волнует, а 25 марта — уже проблема.

Просьбу насчет появления улицы 25 марта на карте Минска БСДП (Грамада) направляла в Мингорисполком еще осенью 2018 года.