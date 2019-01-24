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Зеленский объявил о продаже бизнеса в России

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  • 24.01.2019, 8:22
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Шоумен утверждает, что избавился от акций кипрской компании, через которую велся бизнес в РФ.

Шоумен Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, заявил, что продал акции кипрской компании, через которую велся кинобизнес в России.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, журналисты-расследователи программы «Схемы» сообщили, что через кипрскую Green Family LTD, которая является соучредителем ООО «Квартал 95» в Украине, Зеленский владеет тремя кинокомпаниями на территории России: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Все они продолжают работать на российском рынке, платя налоги в бюджет РФ.


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