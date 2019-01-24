Лидеры Евросоюза поддержали парламент Венесуэлы

Лидеры Евросоюза поддержали парламент Венесуэлы1
- 24.01.2019, 8:29
Национальное собрание и его председатель Хуан Гуайдо являются единственной легитимной властью в стране.
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск поддержали парламент Венесуэлы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и полностью уважаться", - заявила Могерини.
В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что считает нелегитимным мандат президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Я надеюсь, что вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", - заявил Туск.
I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.— Donald Tusk (@eucopresident) 23 января 2019 г.
23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве исполняющего обязанности президента.
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом. Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы.