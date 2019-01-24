Как живет «последний шляхтич» ВКЛ 24.01.2019, 9:28

Фото: belsat.eu

Предки Франтишка Ишоры переселились на наши земли из Венгрии.

В деревне Нарвойши возле Вильнюса живет колоритный бизнесмен, который называет себя «последним литовским шляхтичем», интересуется белорусской тематикой и заботливо собирает сведения о своем роде, сообщает «Белсат».

Предки Франтишка Ишоры переселились когда-то в Великое княжество Литовское из Венгрии. Сейчас их потомок растит двух сыновей в Нарвойшах под Вильнюсом и занимается продажей дров, которые заготавливает в своем собственном лесу.

Пан Франтишек очень ценит белорусский язык, а также память своих предков, которые в течение нескольких веков живут в окрестностях бывшей столицы Великого княжества Литовского. Сам себя Франтишек шутливо называет «последним шляхтичем в Литве».

Как живется сегодня потомку старого рода? Нравится ли его сыну «махать саблей»? И как к зятю-шляхтичу относится его теща? Об этом – смотрите в видео.