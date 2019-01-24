Януковича признали виновным в госизмене 3 24.01.2019, 11:23

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Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

Оболонский районный суд Киева вынес решение.

Оболонский районный суд Киева 24 января заочно признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене, пособничестве в изменении границы страны и в ведении агрессивной войны. Прямую трансляцию из зала суда вел телеканал «112 Украина».

Оглашая решение, судья сказал, что вина Януковича доказана несмотря на то, что сам он ее не признает.

«Суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства <...> вина обвиняемого в совершении преступлений <...> доказана», — решил суд.

В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Обвинение просит суд признать Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса – ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) – и приговорить к 15 годам лишения свободы.

Экс-президент не принимает участия в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

5 декабря 2018 года Оболонский районный суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. 23 января в пресс-службе суда заявили, что судья начнет оглашать приговор по делу о государственной измене экс-президента 24 января.