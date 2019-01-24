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Транспортный налог: что изменится и как это затронет водителей

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  • 24.01.2019, 12:31
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Фото: bymedia

Первые изменения вступят в силу с 1 апреля.

В Беларуси активно обсуждают новшества, которые хотят ввести в оплату «транспортного налога». Планируют изменить не только порядок взимания платы, но и систему распределения средств из дорожного фонда в пользу местных дорог. Какие нововведения могут ожидать автовладельцев уже в этом году, а что может измениться с 2020-го, узнала Intex-press.

Как сейчас распределяют деньги

«Транспортный налог», или госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, был введен в Беларуси с 2014 года. Первые два года доход от этой пошлины делился в пропорции 50/50 между республиканским и областными бюджетами, то есть половина расходовалась на республиканские дороги, половина уходила областям на местные дороги и их продолжение. С 2016 года на республиканские дороги стала уходить львиная доля денег, уплаченного автовладельцами в виде госпошлины. Например, в 2017 году на местные дороги было выделено всего 39% от собранного в стране «транспортного налога».

Отвязать от техосмотра, изменить график платежей

Сейчас в стране прорабатывают и другие новшества, касающиеся «транспортного налога». Госпошлину планируют отвязать от техосмотра, переименовать ее в плату за участие в дорожном движении и разрешить автовладельцам оплачивать ее по принципу «сколько ездишь – за столько платишь». Например, если автомобилист пользуется своим авто один месяц в году, он будет иметь право оплачивать сбор лишь за этот период, а не за год, как сейчас. Ставки будут установлены в базовых величинах, их размер будет зависеть от вида транспорта и его массы. Если автомобиль будет участвовать в дорожном движении целый год, размер платы по сравнению с действующими размерами госпошлины не изменится. Например, плата за авто массой 1,5–2 тонны составит 6 базовых величин. Такую же сумму платят владельцы таких автомобилей сейчас.

Планируется, что контроль над использованием транспорта, участвующего в дорожном движении без уплаты сбора, будет осуществляться камерами фото- и видеофиксации. Если автовладелец не внесет плату за свое транспортное средство, но выедет на дороги, взимать ее будут в двойном размере.

Проект указа «О платежах за участие в дорожном движении», в котором прописаны возможные нововведения, сейчас проходит общественное обсуждение на Правовом форуме.

Если документ будет принят, некоторые его пункты вступят в силу с 1 апреля, остальные – с 1 июля текущего года.


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