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В Украине Януковичу присудили 13 лет за госизмену

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  • 24.01.2019, 18:10
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Виктор Янукович
Фото: Reuters

Оболонский райсуд Киева огласил приговор бывшему президенту Украины.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича суд признал виновным в государственной измене и пособничество в ведении агрессивной войны, за что Януковичу присудили 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Приговор был вынесен заочно.

Как сообщает «Украинская правда», суд отклонил статью «пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы», которую также инкриминировали Януковичу.

В этом судьи признали экс-президента невиновным, потому что не увидели убедительных доказательств, свидетельствующих, что Янукович был проинформирован об окончательной цели незаконных действий россиян – аннексии Крыма.

Заочное осуждение предусматривает, что Януковича арестуют для отбывания наказания в том случае, если удастся его задержать.

Сейчас приговор еще не действует. Он может быть обжалован в течение 30 дней и вступит в силу только в том случае, если никто не подаст жалобу.


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