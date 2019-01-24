РФ стала лидером по числу жалоб в ЕСПЧ в 2018 году 24.01.2019, 18:34

Фото с сайта prm.ua

На Россию приходится 20,9% жалоб, находящихся на рассмотрении суда.

В 2018 году России стала лидером по количеству жалоб, направленных в Европейский суд по правам человека. Сейчас на Россию приходится 20,9% жалоб, находящихся на рассмотрении суда. Об этом говорится в отчетах ЕСПЧ за 2018 год.

Всего граждане России направили в ЕСПЧ более 12 тысяч жалоб, 11,7 тысячи из которых находятся на стадии рассмотрения. На втором месте по количеству жалоб находится Румыния (8,5 тысячи), затем следуют Украина (7,2 тысячи), Турция (7,1 тысячи), Италия (4,05 тысячи).

Россия также лидирует по количеству дел, в которых ЕСПЧ признает нарушение прав заявителей со стороны государства. Граждане России выиграли 238 исков про в 2018 году.

В 2017 году ЕСПЧ принял 293 решения в пользу граждан России, но по количеству поданных жалоб Россия (около 8 тысяч) была на втором месте после Турции (26 тысяч).

Статистика 2018 года показывает доверие граждан России к европейской системе защиты прав человека, отмечают авторы доклада. Они пишут, что если Россия решит выйти из Совета Европы, ее граждане лишатся доступа к ЕСПЧ и это приведет к ухудшению ситуации с правами человека в России.