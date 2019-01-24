Мечислав Гриб организует встречу депутатов Верховного Совета 12-го созыва 7 24.01.2019, 19:05

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Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Встреча запланирована на 9 февраля.

В редакцию газеты «Народная Воля» поступило письмо председателя Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва Мечислава Гриба (подписанта первой Конституции независимой Беларуси). По поручению организационного комитета он обращается к бывшим коллегам по парламенту. Приводим текст обращения:

«Уважаемые коллеги!

Приближается историческая дата — четверть века с того дня, когда Верховный Совет Беларуси 12-го созыва после долгих и чрезвычайно напряженных дебатов принял первую Конституцию независимой Беларуси. С каждым годом мы все яснее осознаем, насколько важно, чтобы страна и все ее граждане ценили свою Конституцию, жили согласно Основному закону государства. Лишь в таком случае мы достигнем процветания Родины, будем чувствовать себя счастливыми в родной Беларуси.

Чтобы увидеться, поделиться воспоминаниями и впечатлениями о тех знаменательных днях, вместе порассуждать о сегодняшнем нашем житье-бытье, мы предлагаем депутатам Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва встретиться 9 февраля в 12.00 в Минском международном образовательном центре (проспект газеты «Правда», 11; станция метро «Петровщина»).

Мы были бы очень благодарны, если бы вы заранее сообщили о возможности принять участие в нашей встрече по телефонам: 8-029-641-83-73; 242-50-09 или по электронной почте volbiel@gmail.com».