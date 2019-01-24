Как Кремль теряет Венесуэлу 7 Роман Попков, «МБХ Медиа»

24.01.2019, 19:12

4,155

фото: afp

Украинская история ничему не научила.

Заявление МИД России по поводу событий в Венесуэле — это коктейль спеси и лицемерия, ставший уже обычным для нашего внешнеполитического ведомства.

«Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Н. Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния».

«Приведение к присяге оппозиционного „врио Президента Венесуэлы“ и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта».

«Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозванного вершителя судеб других народов. Налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств».

И так далее.

Венесуэла — один из самых дорогостоящих внешнеполитических проектов путинской РФ. Уступает разве что Крыму и Донбассу. С 2006 года российское правительство и госкорпорация «Роснефть» выдали Каракасу не менее $16 млрд кредитов — это не считая строительства там завода «Калашникова» и прочих вложений.

Теперь в Венесуэле начинается революция. Это не то чтобы внезапное, труднопрогнозируемое событие. Уже почти пять лет (с тех пор как снизились мировые цены на нефть) венесуэльский режим балансирует на грани краха. Вопрос революции для Венесуэлы — это был вопрос очень короткого времени.

Безумием было кормить деньгами недееспособное правительство Мадуро. Но хотя бы не стоит множить это безумие многократно. Однако что делает Москва, для защиты своих инвестиций в Венесуэлу, защиты самой возможности взыскать долги когда-либо в будущем?

В стране, которая нам должна очень большие деньги, в стране, на которую мы потратили очень много ресурсов и времени, сейчас меняется власть. Давайте хотя бы диверсифицируем свои политические контакты в Каракасе, призовем стороны к сдержанности, но установим связи и с венесуэльской оппозицией, с президентом страны по версии этой оппозиции, Хуаном Гуайдо. Подумаем здраво и холодно: когда, в какой момент можно будет все же открыто отказаться от Мадуро (возможно такой момент уже настал). Поможем ему и его семье с убежищем где-нибудь на подмосковной даче, но начнем работать с новыми властями Венесуэлы. Новые власти, кстати, будут лишь благодарны за то, что Москва избавит их от опасного, непредсказуемого узурпатора. Главное начать делать все это вовремя, то есть прямо сейчас.

Хотя бы брали пример с Китая, который вложил в Венесуэлу куда больше денег, чем Россия, и который ведет себя сейчас крайне осторожно, гибко и дипломатично.

Но нет. После Украины ничего не забыли и ничему не научились. Такой же отказ народу в субъектности, в праве на собственную политическую волю. Такое же неуважение к сотням тысяч людей, сражающихся на улице за немедленную смену власти. Видение во всем руки Вашингтона. Оскорбительный ярлык «экстремистов» навешиваемый на политиков, представляющих сейчас интересы большей части нации. Фантастически лицемерные ссылки на «нормы и принципы международного права». Такие же интонации звенящей истерики в официальных пресс-релизах.

Мило смотрятся обвинения в адрес США в «усугублении раскола в венесуэльском обществе», «росте фронтального уличного противоборства», «эскалации» и «дестабилизации». А тотальная нищета и невиданная со времен Веймарской Германии инфляция не способствовали «углублению раскола»? Многочасовые очереди за самыми необходимыми продуктами, вплоть до туалетной бумаги — как это отражалось на росте «фронтального уличного противоборства»? Разгон парламента и бесстыдные нарушения на президентских выборах — имело ли это отношение к «дестабилизации» и «эскалации»?

Россияне обязательно потеряют Венесуэлу, так же, как потеряли Украину. Стиль международного поведения нынешней РФ других вариантов не предусматривает. Потеряем, даже если Мадуро, подбадриваемый Россией, удержится у власти. А удержаться он может, только толкая страну к массированному кровопролитию, а может даже к гражданской войне. Кровавый хаос в долине реки Ориноко — это разве более фантастический сценарий, чем бойня на Донбассе?

Роман Попков, «МБХ Медиа»