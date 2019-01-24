На ЧЕ по фигурном катанию в Минске сгоняют школьников и солдат 3 24.01.2019, 22:14

1,083

Ранее организаторы ЧЕ по фигурному катанию хвастались продажами билетов.

В среду на «Минск-Арене» стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования такого уровня в этом виде спорта Беларусь принимает впервые. Но у опытной хозяйки различных международных стартов проблем с посещаемостью, конечно, не возникло – даже за утренними выступлениями аутсайдеров наблюдал весь нижний ярус «Минск-Арены»

Осенью организаторы объявили билетную программу и цены на чемпионат Европы. Пропуск на один день соревнований стоит от 30 до 50 рублей. Абонемент на всю неделю обошелся покупателям от 100 до 250 рублей. По меркам белорусского спорта недешево, но по сравнению с другими ЧЕ последнего десятилетия цены ниже в разы. Хотя ниже у нас, справедливости ради, не только цены – предыдущие континентальные первенства проходили в Эстонии, Швейцарии, Великобритании, Хорватии, Венгрии, Швеции, Словакии, Чехии и России, пишет «Трибуна».

Но, как бы то ни было, темпы продаж организаторов радовали. 8 января, за две недели до начала чемпионата, председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева отрапортовала: «Суммарно у нас сейчас примерно 85% от планового уровня продаж, и это очень хороший результат». Функционер пояснила: в планах было продать билеты на нижний ярус. На пятницу, субботу и воскресенье квитков не оставалось – поэтому открыли продажу на верхние ряды. На первый день соревнований (о котором пойдет речь дальше) по состоянию на 8 января было продано 70 процентов билетов на нижний ярус.

И женщина не обманула: нижний ярус действительно был заполнен на 70 процентов. Уже утром, еще до начала первых заездов. Вечером же на «Минск-Арене» и вовсе был аншлаг.

Ровно в 10 утра из автобуса напротив «Минск-Арены» вышло три группы школьников. Все они направлялись на фигурное катание. И это были не первые дети у «Минск-Арены». Стоит отметить, что выступления начались в 11:52 – спустя почти два часа после этого фото.

Фото: Антон Рогач

Школьников на «Минск-Арене» было очень много. Они стягивались на стадион с разных направлений. Например, из микрорайона Юго-Запад. Причем движение по направлению к арене было постоянным: в течение дня кто-то уходил, другие приходили. Но школьниками организованная поддержка фигуристок не ограничилась – среди всех посетителей выделялась группа солдат. Которые, кстати, тоже сменяли друг друга.

Фото: Антон Рогач

Стоит отметить, что многим девочкам-школьницам фигурное катание наверняка по душе – и им поход на «Минск-Арену» понравился. Особенно вместо уроков. Солдаты, конечно, радость от происходящего не излучали. Но после месячных сборов в армии уверен, что они были довольны, а отсутствие улыбок и сонные взгляды – это исключительно от усталости.

В административном ресурсе, к которому у нас часто прибегают, ничего нового и сенсационного нет. Лично у меня вопросы вызывает возможная дезинформация. Нас постоянно держали в курсе насчет успешных продаж билетов, но такое засилье организованных групп ставит официальные цифры под сомнение.

В декабре агентство «Минск-новости» опубликовало новость с броским заголовком: «Иностранцы раскупают билеты на минский ЧЕ по фигурному катанию». Сообщалось, что зарубежные болельщики приобрели половину от всех билетов. 80 процентов иностранцев, конечно, россияне. И в этом ничего удивительного нет – просто оцените количество комментариев в разделе фигурного катания на Sports.ru. Под новостью о победе Загитовой их более 2000 – не каждый футбол такое соберет.

Так сложилось, что в последнее время на улицах я стараюсь говорить по-белорусски. Поэтому ответ на вопрос о том, как купить билет, россиянку лет 50 смутил. Зато в конце поездки женщина сказала:

– Что ж, я поняла, что «наступны» это следующий.

Фото: Антон Рогач

И это далеко не единственная россиянка, приехавшая в Минск ради фигурного катания. Болельщиков из-за восточной границы на трибунах было немало, но до 16 часов они вели себя нейтрально. Активизировались россияне перед последним запуском, потому что именно тогда на лед выходили Алина Загитова – самая популярная участница минского чемпионата Европы – и еще две ее соотечественницы.

Во время выступления Загитовой «Минск-Арена» взрывалась после каждого сложного и не очень прыжка. И эмоции они проявляли не зря: олимпийская чемпионка Пхенчхана выиграла короткую программу и в пятницу вечером поборется за золотую медаль чемпионата.