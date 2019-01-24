Минское «Динамо» уступило рижским одноклубникам в серии буллитов 24.01.2019, 23:17

Фото с сайта tip.by

Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило в гостях рижским одноклубникам — 2:3 (бул.), передает pressball.by.

ДИНАМО Р — ДИНАМО Мн — 3:2 (бул.) (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

ДИНАМО Р: Гудлевскис; Балинскис — Майоне, Дарзиньш (К) — Макмиллан — Редлихс; Алишаускас — Зиле, Разгалс — Джериньш — Дзиеркалс; Дзанетти — Гимаев, Мейя — Батня — Павлов; Маренис — Берзиньш — Мюттюнен; Сотниекс, Гегерис.

ДИНАМО Мн: Энрот; Лисовец — Хенкель, С.Костицын — Терещенко (К) — Когалев; Бокун — Блум (А), Бут — Хауден — Пулккинен; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Степанов; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Знахаренко, Дроздов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Бут (Уиркош, Хауден, 1.14). 1:1 — Макмиллан (Алишаускас, Дзиеркалс, 28.43). 2:1 — Дарзиньш (Майоне, М.Редлих, 49.44). 2:2 — А.Терещенко (Пулккинен, 59.57). 3:2 — Майоне (65.00 — решающий буллит).

БУЛЛИТЫ: Ковыршин — 0:1. Мейя — 0:1. Хауден — 0:1. Дарзиньш — 1:1. А.Терещенко — 1:1. М.Редлих — 2:1. Когалев — 2:1. Майоне — 3:1.