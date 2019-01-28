Что и сколько Лукашенко может потерять в Венесуэле 5 28.01.2019, 10:54

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Фото: Reuters

Власти продолжают экономическое сотрудничество с Каракасом.

Российские медиа активно обсуждают, сколько страна может потерять в случае смены власти в Венесуэле. Еще год назад долги этой латиноамериканской страны были актуальными и для Беларуси, а тема также активно муссировалась.

Журналисты tut.by решили провести ревизию и выяснить, что изменилось в экономических отношениях двух стран за минувший год.

По данным официальной статистики, товарооборот Беларуси и Венесуэлы в 2017 году был небольшой, а в 2018 году и вовсе резко упал. Точнее — белорусский экспорт. Если за 11 месяцев 2017 года взаимный товарооборот составлял 10,2 млн долларов, то за аналогичный период прошлого года — 2,1 млн долларов (кстати, столько было за весь 2016 год). При этом поставки из Венесуэлы были стабильны — на уровне 200 тысяч долларов, а вот белорусский экспорт сократился почти в 5 раз.

Стоит отметь, что в октябре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Минск и даже договорился с Лукашенко сделать новый шаг в развитии отношений двух стран. Данные реляции прозвучали на фоне сообщений о долгах Каракаса белорусским компаниям в размере несколько сотен миллионов долларов.

Гасятся ли долги?

В октябре 2017 года тогдашний министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный сообщил, что Венесуэла должна компании «Белзарубежстрой» более 108 миллионов долларов. В декабре 2018 года заместитель гендиректора «Белзарубежстроя» Александр Фалевич сообщил Sputnik, что продумываются альтернативные варианты по возвращению денег в Беларусь, в частности, Венесуэла предложила рассчитаться с долгами за жилье в криптовалюте El Petro. За минувший год денежные средства поступали на счет «Белзарубежстроя» в качестве расчета за выполненные работы на объектах, что позволило белорусской компании продолжить работать в Венесуэле. «К настоящему моменту долг окончательно не погашен», — заявил Фалевич, но сумму оставшейся задолженности не уточнил. Несмотря на непогашенную задолженность, Беларусь продолжает возводить в Венесуэле жилье, хотя «российские и китайские компании уже покинули рынок».

Венесуэла также задолжала и МТЗ серьезные суммы. В этой латиноамериканской стране в 2012 году на фоне завязавшейся дружбы Лукашенко и Уго Чавеса было создано СП «ВенеМинск Тракторес» по сборке тракторов «Беларус». За это время в Венесуэлу было поставлено 2906 тракторокомплектов МТЗ. Сумма поставок вместе с запчастями составляла более 76 млн долларов. Однако в 2017 году собрано 8 тракторов. Был заключен контакт на поставку 2000 машинокомплектов.

Завод «ВенеМинск Тракторес». Фото: bzs.by

По данным Naviny.by, в конце 2017 года сумма долга венесуэльских компаний перед МТЗ составляла почти 50 млн долларов. По информации tut.by, за прошедшее время особых перемен не произошло.

Аналогичная ситуация сложилась на совместном предприятии «МАЗ ВЕН С.А.» по сборке грузовиков. Сумма задолженности за поставленные машинокомлекты составляла около 170 млн долларов. На Минском автозаводе не удалось получить комментарий.

В Венесуэле с 2007 года работает венесуэльско-белорусское СП «Петролера БелоВенесолана» (доля «Белоруснефти» составляет 40%), которое разрабатывает 7 нефтяных и 6 газовых месторождений. За период 2008—2017 годов добыто более 9 млн тонн нефти и 6,8 млрд куб. м газа. По информации tut.by, в 2018 году положительной динамики у проекта не наблюдалось.

Вместе с тем «Белоруснефть» рассчитывает на дальнейшую реализацию проекта по нефтедобыче в Венесуэле. «Да, в 2018 году объемы добычи несколько снизились. По независящим от нас обстоятельствам. Надеемся, в перспективе мы, совместно с нашими партнерами по СП, сможем нарастить добычу. Потому что венесуэльский проект для нас достаточно интересен», — сказали tut.by в пресс-службе «Белоруснефти», но отказались детализировать объем добычи и финансовую составляющую работы в Венесуэле.

В минувшем году стало известно о долге в 4 млн долларов Орашнскому авиаремонтному заводу за ремонт вертолетов в Венесуэле. На ОАРЗ не удалось получить комментарий.

Что дальше?

Власти Беларуси ведут диалог с Каракасом. Причем последние контакты были совсем недавно. Любопытно, что они проходили на фоне заявлений Лукашенко о поиске альтернативных поставок нефти. Так совпало и ли нет, но 9−11 января в Венесуэле находился курирующий энергетику и промышленность вице-премьер Игорь Ляшенко. Как сказано в сообщении пресс-службы правительства, он принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот же день состоялась «краткая встреча» Ляшенко и Мадуро.

Игорь Ляшенко во время визита в Венесуэлу. Фото: belchemoil.by

Белорусский вице-премьер также провел переговоры с вице-президентом по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом. По информации посольства Беларуси в Венесуэле, в ходе встречи стороны обсудили потенциал белорусско-венесуэльского сотрудничества, в частности в сфере нефтедобычи и строительства жилья, затронули вопросы функционирования совместных белорусско-венесуэльских предприятий. Кроме того, участники переговоров обсудили возможность поставки калийных удобрений из Беларуси в Венесуэлу,

— Ситуация с долгами венесуэльских компаний за прошлый год не сильно изменилась, — сказал tut.by источник, знакомый с ситуацией. — Обсуждаются разные варианты решения проблемы. От таких экзотических, как расчеты за криптовалюту, до обычных бартерных сделок. Понятно, что с деньгами у Венесуэлы напряженка. И вряд ли положение улучшится в ближайшее время. Страна переживает острый кризис. Поэтому и обсуждаем разные варианты. Важно, чтобы был экономический эффект от этого. Условно говоря, мы могли получить сырье по символической цене (бесплатно нельзя) и переработать в Беларуси. Либо же наши трейдеры реализовали бы его на мировых рынках. Пока же все наблюдают, чем закончится политический кризис в Венесуэле.