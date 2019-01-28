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Журналист Кастусь Жуковский уехал из Беларуси

  • 28.01.2019, 12:27
Кастусь Жуковский
Фото: «Радыё Свабода»

Поводом послужило нападение на него четырех неизвестных.

Гомельский журналист Кастусь Жуковский уехал из Беларуси. За ним покинули страну его жена с дочерью, передает «Еврорадио».

По словам Жуковского, последней каплей, которая склонила его к такому решению, стало нападение на его автомобиль 13 января на дороге Холмеч — Брагин — Хойники. Журналист ехал со своим спутником Борисом Аникеевым и остановился, чтобы проверить, почему перегревается двигатель автомобиля. К их машине сразу подъехал джип, и четверо мужчин окружили Жуковского и Аникеева.

"Мне брызнули в лицо какой-то жгучей жидкостью, даже очки у меня упали. Кастуся сбили с ног, выхватили документы, порвали паспорт, который был, к счастью, просрочен. Еще и поиздевались: "Вот тебе заграница!" — рассказал Аникеев.

В милицию ни Жуковский, ни Аникеев не обращались. Жуковский говорит, что не видит смысла в таких обращениях. Ранее журналисту угрожали через Facebook и электронную почту. Но при обращении в милицию журналисту заявили, что не могут найти того, кто присылал письма с угрозами. "Еще раньше меня дома донимали незнакомые хулиганы — их тоже не нашли", — добавляет Жуковский.

По словам журналиста, сейчас он изучает иностранный язык в одной из стран Западной Европы.

За последние годы милиция десятки раз задерживала Жуковского. За 2018 год на журналиста составили около двух десятков административных протоколов, обвиняя в незаконном изготовлении продукции СМИ без аккредитации для спутникового канала "Белсат". За год его оштрафовали на 12 432,5 рубля, что превышает годовой средний заработок в Беларуси.


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