Как выбранецкая пехота прославила ВКЛ 3.01.2019, 10:06

1,065

Впервые этот род применил Стефан Баторий.

Выбранецкая пехота была введена королем Стефаном Баторием как составная часть войска Речи Посполитой. Первые подразделения по его указу были образованы в Польше в 1578 году, а начиная с 1595 года и в Литве. Пехота набиралась из проживающих в королевских землях крестьян из расчета один пехотинец с двадцати феодальных наделов. Фактически один пехотинец выбирался из расчета 1 человек на 20 жителей, пишет «Литвин».

Так появилось их название – выбранцы, то есть люди, выбранные или избранные князем. В перспективе король собирался привлечь к воинской обязанности каждого крестьянина на своей земле. Рядового пехотинца, избранного князем, часто называли гайдуком. Впервые Стефан Баторий применил в боевых действиях выбранецкую пехоту во время военного противостояния Польши с Московским царством при осаде Великих Лук и Пскова в 1581 году.

Каждый военнообязанный должен был отличаться храбростью и иметь отменное здоровье для прохождения военной службы. Воинская повинность давала крестьянину право получить собственное хозяйство и освобождала его от многих принудительных трудовых обязанностей. В случае начала военных действий он по первому указанию ротмистра должен был явиться в его распоряжение. Еще дома пехотинец облачался в военный мундир синего цвета и брал с собой оружие, включая мушкет и саблю венгерского типа. Теперь выбранец мог получать денежное довольствие, полагающееся пешему пехотинцу.

С целью совершенствования навыков боевого искусства каждые три месяца в мирное время ротмистр обязывал своих подчиненных пройти военные сборы. Однако, подготовка крестьян оставляла желать лучшего, поэтому чаще всего их использовали для гарнизонной службы или строительства земляных оборонительных сооружений. К тому же желание участвовать в военных действиях у крестьян, привыкших мирно работать на своей земле, не было слишком большим. Поэтому те земледельцы, которые имели финансовую возможность, старались подкупать ротмистров для получения освобождения от воинской повинности.

Случаи саботажа при наборе крестьян на службу встречались повсеместно. Создание серьезного по численности отряда не получилось ни в Польше, ни в Литве. В Короне максимальное количество выбранецких пехотинцев не достигало двух тысяч, а в Литве их было всего несколько сотен. Постепенно общая численность крестьян в пехоте составила меньше тысячи воинов. Эта цифра соответствует второй половине XVII века.

А невысокое жалование пехотинца, зачастую выплачиваемое с задержками, отрицательно влияло на дисциплину во время несения службы. Представительное собрание Речи Посполитой в 1726 году заменило мобилизацию в выбранецкую пехоту земельным налогом. Указ коснулся крестьян, которые ранее уже привлекались к данной службе. На вырученные денежные средства спустя несколько лет было нанято в пехоту три с половиной сотни новобранцев.

В середине XVII века, когда началась война между Россией и Речью Посполитой, русскими войсками под Слуцком были полностью уничтожены несколько крупных деревень, что привело к голоду, эпидемии и сокращению населения. Чтобы вернуть жизнь в разрушенные деревни, в них поселили выбранцев, которые приступили к восстановительным работам, продолжая нести службу в Слуцком гарнизоне.

Безусловно, выбранецкая пехота в истории Польши и Литвы сыграла роль только второго плана. Крестьяне – пехотинцы не решали исход сражений, и среди них не было героев, прославивших свою страну. Тем не менее их заслуги в подготовительных работах перед сражениями, да и участие в самих битвах не могли остаться незаметными для тех, кто любит и знает историю.