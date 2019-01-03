Хватит ли в ФСЗН денег на пенсии? 3 3.01.2019, 10:58

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На этой части государственных расходов могут сэкономить.

Повышение пенсий начало сказываться на бюджете Фонда социальной защиты населения РБ, профицит которого за январь—ноябрь 2018 года снизился до 0,3 млрд. рублей с 0,4 млрд. рублей за январь—октябрь, пишет select.by.

В то же время, доходы госбюджета продолжают значительно превышать расходы. В результате профицит гсбюджета в ноябре составил 0,36 млрд. рублей, а по итогам одиннадцати месяцев 2018 года он достиг 5,6 млрд. рублей.

Однако местные бюджеты в ноябре были выполнены с дефицитом, из-за чего бюджет сектора государственного управления Беларуси, в который входят общенациональный и местные бюджеты, а также ФСЗН, вырос всего на 0,08 млрд. рублей и достиг 6,6 млрд. рублей.

Доходы госбюджета за январь—ноябрь превысили план на весь год на 4,9% и составили 22,1 млрд. рублей. Доходы бюджета сектора госуправления не дотянули до плана на год всего 0,7% и оказались равными 46,2 млрд. рублей.

Незапланированный рост доходов обеспечила, в основном, внешнеэкономическая деятельность, поступления в бюджет от которой составили 5,1 млрд. рублей, что превысило годовой план на 30,8%.

Налога на добавленную стоимость поступило 10 млрд. рублей — 98,7% от плана на год, акцизов — 2,4 млрд. рублей (97,8%). Подкачал только налог на прибыль, который был получен в размере 2,7 млрд. рублей (82,7%).

Задолженность по налогам и сборам в ноябре сократилась до 199,4 млн. рублей с 227,1 млн. рублей по данным на конец октября.

Министерство финансов РБ в ноябре продолжало экономить. Расходы госбюджета за январь—ноябрь 2018 года, несмотря на то, что доходы превысили план, оказались на 21,4% меньше плана на год и составили 16,5 млрд. рублей.

А расходы бюджета сектора государственного управления оказались равными 39,6 млрд. рублей (84,8% плана на год).

Правительство экономило на всем, даже на социальных расходах, величина которых за январь—ноябрь составила 12,5 млрд. рублей, то есть 86,4% от плана на год.

В наибольшей степени экономия затронула общегосударственную деятельность, на которую было потрачено 6,9 млрд. рублей (68,3% от плана на год). На финансирование национальной экономики ушло 3,9 млрд. рублей (84,4%).

Примерно в соответствие с планом осуществляются расходы ФСЗН, составившие 12,3 млрд. рублей (91,7% от плана на год).