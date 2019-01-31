«Баста!»: Пора становиться гражданином 2 31.01.2019, 16:31

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Архивное фото tut.by

Как выдавить из себя холопа.

Пока в соседней России отдельных прогрессивных чиновников прорывает на тему «государство вам ничего не должно», белорусские гостунеядцы, как всегда, впереди. «Государство должно» - это прошлый век, сейчас нужен новый, творческий подход, пишет Telegram-канал «Баста!».

Ну конечно же! Не государство должно человеку, а человек - государству! Должен за все.

Хочешь провести угодный (дозволенный государством) митинг - плати! Хочешь работать - плати. Хочешь не работать - плати. Хочешь слепить снеговика, покормить голубей? Запостить фото в соцсетях? Просто высказать свое мнение? Ответ один - плати. Недоволен? Хочешь подать в суд на нарушающих законы чиновников? Плати!

Плати, чтобы дармоеды-чиновники могли обвешаться золотом, как елки - игрушками. Плати, чтобы омоновец прикупил себе еще одну квартиру в придачу к уже полученной от благодарного диктатора. Чтобы судья приезжал к месту ежедневного произвола на новенькой машине. Что б конвоир, затягивающий наручники на твоих руках, исправно таскал домой тринадцатую зарплату.

Плати, холоп.

Обидно такое в свой адрес слышать? Неприятно, когда тебя холопом называют? Правда глаза колет? Это хорошо. Значит, уже не холоп. Теперь пора становиться гражданином.