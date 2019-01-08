Житель Глубокого: У главы «тунеядской комиссии» шея от золота ломится 32 8.01.2019, 19:29

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В «тунеядской комиссии» сидит более десятка чиновников, включая милицию.

Около полумиллиона белорусов записали в базу так называемых «тунеядцев». Как оказалось, многие люди попали туда случайно. Одни уже начали разбираться со своим статусом и ходить по кабинетам чиновников. Других же поочередно вызывают на так называемые «комиссии по тунеядству».

По словам же Андрея Ж. из Глубокого, которого уже трижды вызывали на такие комиссии с привлечением участкового милиционера, никто там не предлагает конкретной и хорошо оплачиваемой работы, передает «Радыё Рацыя».

- Стоишь, как школьник, который провинился, и должен объясняться. Человек пятнадцать там сидело - все райисполкомовские, включая милицию. Основная там в комиссии сидит женщина - шея от золота ломится, пальцы скоро сломает от этого золота. Такая деловая, что иди и найди себе работу. Где ее найти, если ее нет. Если бы вызвали, предложили какую-то работу или еще что. Я сходил в центр занятости один раз, после этого моей ноги там не будет. Я пришел в центр занятости, они посмотрели в мой паспорт и сказали: «Ты на свой возраст давно смотрел?». Мне в этом году уже 48 лет будет.

Как добавляет Андрей Ж., он считает себя хорошим специалистом и даром на эту власть не будет работать даже под дулом автомата:

- Вы создайте рабочие места и платите людям нормальные деньги. Человек пойдет работать, он не будет «тунеядцем» сидеть. Никто не хочет работать даром. Почему мы должны идти работать даром, когда чинуши сидят, набивают на нашем горе, на нашей работе себе карманы. Я должен за копейки идти ковыряться, чтобы жить от получки до получки.

По словам властей, комиссия должна информировать граждан о том, что они включены в списки так называемых «тунеядцев». Список таких граждан будет формироваться каждые полгода и актуализироваться каждый квартал.

Как ранее сообщал Charter97.org, белорусы, живущие за границей, рассказали о своих впечатлениях от контактов с чиновниками.