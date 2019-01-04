Министр труда высказалась об уравнивании пенсионного возраста для женщин и мужчин 29 4.01.2019, 13:35

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Пенсионный возраст для женщин повысят?

У министра труда также поинтересовались, возможно ли в перспективе в Беларуси по примеру других стран сокращение разбежки в возрасте выхода на пенсию мужчин и женщин, пишет tut.by.

Министр обратила внимание на то, что в нашей стране разбежка в пенсионном возрасте между мужчинами и женщина составляет около 10 лет, а в Европе — около 5 лет.

Ирина Костевич уточнила, что при рассмотрении и решении этого вопроса нужно ориентировать на демографическую ситуацию в Беларуси, а также на продолжительность жизни населения.

При этом не нужно ориентироваться на единый рынок труда и в целом на единое пространство в границах ЕАЭС.

«Это должно быть серьезное и взвешенное решение — выхода на одинаковый возраст», — резюмировала министр.

Напомним, в 2018 году уже появлялась информация о том, что пенсионный возраст для женщин и мужчин могут уравнять.

Тогда в cовете республики предложили продолжить повышение пенсионного возраста для женщин после 2022. Новый этап повышения пенсионного возраста в этом случае может начаться в 2023 году.