К чему может привести месяц без алкоголя 11 4.01.2019, 13:53

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Исследование провели специалисты из британского Университета Сассекса.

Исследователи из британского Университета Сассекса выяснили, к чему может привести месяц без алкоголя, об их проекте рассказал портал EurekAlert. Ученые организовали «сухой январь» - эксперимент, участники которого (800 человек) месяц провели без употребления спиртных напитков, сообщает healthinfo.ua.

На весь январь в начале года добровольцы отказались от алкоголя, после чего в течение оставшихся одиннадцати месяцев ученые отслеживали их самочувствие, вес и пищевые привычки. Эксперимент показал, что месяц без алкоголя может привести к разным позитивным сдвигам в состоянии человека.

«Результаты исследования показали, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма, улучшению состояния кожи, а также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного», - сообщили авторы работы.

По словам ученых, ими было зафиксировано снижение динамики по таким параметрам, как количество алкогольных дней в неделю, объем выпитого, количество дней, когда выпивается сразу много до развития сильного опьянения. Кроме того, большинству участников (88%) отказ от выпивки позволил сэкономить деньги, а также переосмыслить личное отношение к алкоголю ( это произошло у 82% участников).

Помимо этого, месячный отказ от алкоголя улучшил функцию самоконтроля, причем эффективно, в 80% случаев. Также с ним оказались связаны процессы улучшения сна и концентрации внимания, снижения веса.