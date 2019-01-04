Фотофакт: Бобруйский строитель заработал -11 рублей 3 4.01.2019, 16:20

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Интересная арифметика от бобруйского стройтреста.

В редакцию Сharter97.org обратился работник одного из стройтрестов города Бобруйска. Читатель поделился своим расчетным листом.

За 20 рабочих дней работник бобруйского предприятия получил 260 рублей 45 копеек. После того, как у рабочего удержали алименты суммой 270,54 рубля, в графе «к выплате» получилась сумма -10,9 рублей. Получается, что на белорусских предприятиях можно не только ничего не заработать, а уйти в минус.

Кстати, согласно Трудовому Кодексу, размер всех удержаний не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, – 50 процентов заработной платы, причитающейся к выплате работнику.