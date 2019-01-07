Глава МНС Беларуси: Налоговые льготы заставляют ходить с протянутой рукой 4 7.01.2019, 11:16

2,522

Министр ищет оправдания для ужесточения налоговой политики?

Если отказаться от некоторых индивидуальных налоговых льгот для субъектов хозяйствования Беларуси, то можно найти новые резервы для пополнения бюджета, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

К таким резервам можно отнести индивидуальные льготы для субъектов хозяйствования, которые существуют только для того, чтобы они продолжали осуществлять свою хозяйственную деятельность.

"И хорошо, когда эти льготы дают некий импульс для развития предприятия, его выхода на более высокий уровень. К сожалению, зачастую это только развращает субъекты хозяйствования и приручает их ходить с протянутой рукой, и даже не просить, а требовать эти льготы", – отметил Наливайко.

Наливайко отметил, что в Беларуси 95% плательщиков соблюдают налоговое законодательство и не допускают нарушений. Примерно 4% допускают нарушения по объективным причинам – незнание, забывчивость или отсутствие денег на счетах. И лишь 1 процент плательщиков не платит налоги осознанно.