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Петр Чех стал хоккеистом

  • 10.10.2019, 11:39
Петр Чех стал хоккеистом
Петр Чех
Фото: Getty Images

Известный футболист решил сменить бутсы на коньки.

После окончания футбольной карьеры этим летом Чех занимает должности технического и спортивного советника «Челси», но одновременно решил попробовать себя в новом виде спорта, официально присоединившись к команде, выступающей на четвертой ступени британской пирамиды хоккейных лиг, пишет tut.by.

«Я очень рад возможности играть за «Феникс» и получить игровой опыт. Надеюсь, что смогу помочь молодой команде достичь целей на сезон и попытаюсь выиграть как можно больше матчей, когда у меня появится возможность выйти на лед.

После 20 лет в профессиональном футболе будет замечательным опытом попробовать себя в игре, которую я так любил в детстве», — рассказал Чех официальному сайту команды.


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