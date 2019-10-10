ЧЕ-2020: Беларусь принимает Эстонию 1 10.10.2019, 18:15

Поединок пройдет сегодня на минском стадионе «Динамо» и начнется в 19.00.

Стал известен стартовый состав сборной Беларуси на отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Эстонии, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ: Гутор, Поляков, Мартынович, Политевич, Матвейчик, Драгун, Маевский, Е.Яблонский, Стасевич, Савицкий, Скавыш.

Запасные: Чичкан, Хаткевич, Наумов, Ковалев, Эбонг, Бахар, Золотов, Лаптев, В.Лисакович, Шевченко, Веретило, Волков.

Поединок пройдет на минском стадионе "Динамо" и начнется в 19.00.