ЧЕ-2020: Беларусь принимает Эстонию

ЧЕ-2020: Беларусь принимает Эстонию1
- 10.10.2019, 18:15
Поединок пройдет сегодня на минском стадионе «Динамо» и начнется в 19.00.
Стал известен стартовый состав сборной Беларуси на отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Эстонии, передает pressball.by.
БЕЛАРУСЬ: Гутор, Поляков, Мартынович, Политевич, Матвейчик, Драгун, Маевский, Е.Яблонский, Стасевич, Савицкий, Скавыш.
Запасные: Чичкан, Хаткевич, Наумов, Ковалев, Эбонг, Бахар, Золотов, Лаптев, В.Лисакович, Шевченко, Веретило, Волков.
Поединок пройдет на минском стадионе "Динамо" и начнется в 19.00.