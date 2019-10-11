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Какова истинная стоимость «дешевого» российского газа?

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  • 11.10.2019, 18:21
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Какова истинная стоимость «дешевого» российского газа?
Евгения Чирикова

«Газпром» продолжает захватывать земли коренных народов Ямала, пытаясь добыть больше газа.

"Мало кто на Западе задумывается об этике и реальной цене покупки ископаемого топлива в России Путина. Проект "Северный поток-2", трубопровод, соединяющий Россию с Германией, показывает, кто на самом деле платит цену за дешевый российский газ", - пишет на страницах французской газеты La Tribune (перевод — inopressa.ru) Евгения Чирикова, российская экологическая активистка, получившая в 2012 году экологическую премию Голдмана за свою борьбу за сохранение Химкинского леса, располагавшегося на пути строительства автомагистрали Москва-Санкт-Петербург.

"(...) Открытие нефтяных и газовых месторождений на полуострове Ямал, которое обещало процветание региона, не улучшило, а скорее ухудшило ситуацию. "Газпром" продолжает захватывать земли коренных народов Ямала, пытаясь добыть больше газа. В результате местное население остается без пастбищ для выпаса оленей. Для коренных народов Ямала мало что изменилось с XVI века: империя брала у них меха, чтобы продавать их на Западе. Теперь империя забирает у них нефть и газ, чтобы продавать их Западу. Львиная доля налоговых поступлений от продажи ископаемого топлива не остается на Ямале, а отправляется в Москву", - говорится в статье.

"Одной из серьезных климатических проблем Ямала является сжигание газа в факеле. Это варварство и расточительство. Из-за несовершенства этого метода газ просто сжигается и выбрасывается в атмосферу, что увеличивает выбросы парниковых газов. По данным Всемирного банка, Россия является мировым лидером по производству выбросов от газовых факелов. В 2018 году на долю России приходилось около 21,3% мирового объема сжигание газа в факелах", - указывает Чирикова.

"(...) Российские власти не борются с экологическими преступлениями "Газпрома". Штрафы и предупреждения, наложенные на "Газпром" прокуратурой Ямала, не влияют на поведение этой компании. По данным исследователей независимой некоммерческой организации "Проект углеродной отчетности" (Carbon Disclosure Project - CDP), "Газпром" является вторым по величине производителем парниковых газов на планете", - отмечает экологическая активистка.

"Во время строительства "Северного потока-2" были нарушены права коренных финно-угорских народов. Трубопровод уничтожает финно-угорские коренные земли и Кургальский заказник, где обитают растения, мхи и редкие виды птиц", - пишет автор статьи.

"Компания Nord Stream 2 AG, созданная для управления проектом, скрыла истинную ценность Кургальского заказника. Ни в ходе публичных слушаний по проекту в России и других странах, ни в докладе Эспо-Конвенции не упоминалось о реальных последствиях строительства трубопровода в этом заказнике. Гринпис Австрии получил секретные отчеты о совещаниях российского правительства, Nord Stream 2 AG и "Газпрома", в ходе которых обсуждались изменения в природоохранном законодательстве. Землемерные работы в Кургальском заказнике начались незаконно, без какого-либо разрешения. В результате подобного вторжения в уникальную экосистему были уничтожены сотни редких растений", - поясняет Чирикова.

"(...) Северный поток-2" нарушает права россиян. Дело в том, что после продажи российского газа Западу оказывается, что его недостаточно для удовлетворения потребностей россиян. Программы газификации были сокращены: 30% россиян живут в домах без газа", - говорится в публикации.

"Внутреннюю проблему энергоснабжения российские власти решают самым вредным для окружающей среды способом: вместо газа они используют уголь. Эксплуатация угольных электростанций, которые не оснащены современными фильтрами очистки, вызывает реальные экологические катастрофы. Например, в Красноярске люди часто становятся свидетелями эффекта "черного неба", вызванного мелкодисперсной угольной пылью", - утверждает Чирикова.

"Благодаря проекту "Северный поток-2" европейцы получат менее загрязняющий окружающую среду газ. В то время как россияне будут задыхаться от угольной пыли, коренные народы Ямала будут и впредь страдать от сжигания газа "Газпромом" и будут лишены лучших пастбищ, а уникальный Кургальский заказник понесет существенный урон. Благодаря выручке от продажи ископаемого топлива путинский режим способен достигать своих архаических политических амбиций, осуществлять политические репрессии, захватывать территории соседних государств, подкупать западных политиков и вести пропаганду. Само собой разумеется, что без спроса на российский газ план Путина просто не сработает", - анализирует автор статьи.

"Согласны ли европейцы на такую реальность и на такую цену "дешевого" российского газа?" - задается вопросом Евгения Чирикова.


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