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Трамп выдвинул нового посла США в России

  • 11.10.2019, 21:51
Трамп выдвинул нового посла США в России
Джон Салливан
Фото: ТАСС

Что о нем известно?

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил то, что в мировых СМИ обсуждают уже давно: на пост нового посла США в России предложена кандидатура Джона Салливана, который до настоящего момента занимал пост первого заместителя госсекретаря Майка Помпео. Теперь это назначение должен утвердить сенат, передает русская служба ВВС.

Предыдущим послом США в России был Джон Хантсман, занимавший этот пост с октября 2017 года. В августе этого года он подал президенту Трампу заявление об отставке с 3 октября, поскольку, по слухам, решил принять участие в следующих губернаторских выборах от своего родного штата Юта.

В своем прошении об отставке Хантсман дал совет своему преемнику: "Мы должны и в дальнейшем продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее поведение представляет угрозу для нас и наших союзников".

Кто такой Джон Салливан?

В отличие от своего вероятного преемника, у Джона Хантсмана (слева) богатый дипломатический опыт: он начинал в администрации Рональда Рейгана, был послом в Сингапуре и Китае

Джону Салливану 60 лет, он родился в Бостоне, штат Массачусетс.

С мая 2017 года занимает пост заместителя госсекретаря США. Сенат одобрил его кандидатуру подавляющим большинством голосов (94-6), что было редкостью в вопросах американской кадровой политики.

По образованию Салливан юрист, степень доктора права он получил в Колумбийском университете.

На госслужбу пришел в 1991 году в министерство юстиции, где начинал советником помощника генерального прокурора.

В 1992-м был замом главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-младшего.

Позднее занимал высокую позицию в юридической службе министерства обороны США.

При Бараке Обаме возглавлял межправительственную группу "США-Ирак: диалог в сфере бизнеса".

При богатом опыте госслужбы Джон Салливан не является карьерным дипломатом, и его назначение в Москву вызывает немало вопросов.

С одной стороны, Салливан знаком с российским истеблишментом, так как совсем недавно возглавлял переговоры с российской стороной по вопросам борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями.

При этом, как пишет Wall Street Journal, он играл важную роль в вопросе ужесточения антироссийских санкций.

И если в большой международной повестке он разбирается, то на посту посла ему придется решать множество задач, где предыдущий практический опыт был бы очень кстати.

Например, в числе первоочередных дел ему придется разбираться с решением российского МИД отказать в визах 30 учителям, которых ждали в Москве в Англо-американской школе.

Школа работает на базе посольств США, Великобритании и Канады. Пополнение учителей ожидали в августе, к началу учебного года, но в июле им было отказано в российских визах.

По словам все еще исполняющего обязанности посла Джона Хантсмана, ситуация очень серьезна, так как из-за нехватки преподавательского состава придется отчислить значительное число учеников-детей иностранных дипломатов.


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