«Внимание! Произошла авария на БелАЭС» 5 12.10.2019, 8:38

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Во время учений в Островецком районе власти признали, что у них нет единого алгоритма действий.

Хмурое утро пятницы небольшой деревни Бобровники Островецкого района началось с объявления тревоги по громкоговорителю: «Внимание! Произошла авария на АЭС! Возьмите документы, покиньте помещения». Люди в белых защитных костюмах вышли на проселочную дорогу, а в контрольно-распределительном пункте их уже ждали психологи, медики, спасатели и вертолет. Он для самых тяжелых пациентов. На один день сотрудники АЭС представили, что может произойти, если на станции случится ЧП, сообщает tut.by.

Фото: Reuters

По вымышленному сценарию на первом блоке АЭС произошла течь теплоносителя, часть территории Островецкого района оказалась загрязненной.

Чтобы утром пронзительный сигнал сирены не напугал местных жителей, накануне их обошли сотрудники МЧС, предупредили: на 11 октября запланированы учения. Всего под трехкилометровую зону отселения попадают 183 человека. Говорят, в основном это пожилые люди, поэтому решили их не тревожить, роль пострадавших играли курсанты МЧС.

Фото: Reuters

— Почему зона всего три километра? Например, недавно в Литве проходили аналогичные учения. Зона отселения — 30 километров, — уточняет журналист.

— Нет каких-то международных норм, где бы четко определялось расстояние, — объясняет официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. — Например, после аварии на Фукусиме людей отселяли из трехкилометровой зоны.

Он отмечает: это не значит, что службы будут не готовы эвакуировать людей из того же Островца или Ошмян. Спасатели постоянно отрабатывают разные ситуации. Например, 25 сентября в Миорах произошла утечка аммиака, и уже разрабатывался план эвакуации всего района: автобусы готовились вывозить людей, больница — их принимать, но обошлось.

Сигнал об аварии попал на пульт управления учебно-тренировочного центра, здесь находится тренажер пульта управления энергоблока. Один в один как настоящий, из центра наладили связь с Москвой для консультации.

Недалеко от реакторов выстраиваются сотрудники АЭС, в их аварийных комплектах йод, респираторы, бахилы. Если кто-то, по все той же легенде, пострадает, у санитарной дружины есть бинты, шины, лекарства, носилки. Сигнал об аварии вместе с ними получают спасатели, и через несколько минут их боевые машины мчат к «загоревшемуся» резервуару с топливом.

Хоть о Чернобыле во время учений говорить не хотят, но работа пожарных в апреле 1986 года детально разбирается во время учебы будущих спасателей, к этому же вопросу они возвращаются во время службы.

Фото: Reuters

А в это время в деревне Бобровники, где у местных жителей из окон видна АЭС, начинается эвакуация. По улицам и полям из громкоговорителя разносится: «Внимание! Произошла авария на АЭС! Возьмите документы, покиньте помещение». В реальности все 70 местных жителей сидят по домам, сегодня их роль играют курсанты. Они выходят из деревни в белоснежных костюмах, которые практически полностью закрывают тело, видны лишь глаза.

Еще во время учений в 2017 году всем, кто попадает в трехкилометровую зону, раздали такие костюмы и таблетки йода. На всякий случай. Теперь они хранятся у каждого местного жителя.

Ненастоящие деревенские подходят к штабу-палатке, который развернулся прямо на въезде в Бобровники. Сперва женщины переписывают их данные, потом спрашивают:

— Принимали йод или нет?

В МЧС отмечают: йод принимается в зависимости от ситуации, должна соблюдаться дозировка. Но как узнать, что делать?

Фото: Reuters

— Если вдруг случится авария, МЧС перебьет эфир радио и телевидения и начнет рассказывать населению, что делать. Также вся информация появится на нашем сайте, — уверяет Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС. — Нет единого алгоритма действий. Скорее всего, людям придет оповещение закрыть окна, двери и не выходить из дома. В каждой конкретной ситуации разрабатывается отдельный план.

В методике учений есть отдельная страница «Памятка населению». Первым пунктом после того, как человек услышал сигнал тревоги, нужно выпить йодистый калий. Затем надеть защитный костюм, закрыть дома окна и двери, отключить газ, воду, электричество. Взять документы, деньги, телефон, лекарства и прийти на эвакуационный пункт.

Фото: Reuters

Затем всех эвакуированных привезут в контрольно-распределительный центр. Это множество палаток, разбитых прямо на дороге, и разделенных на два коридора: по левому идут те, кто чувствует себя нормально, пострадавших провозят по правому — там уже работают медики и Красный Крест.

Курсанты МЧС, они же местные, по очереди заходят в палатки. Их регистрируют, потом отправляют в душ, и парни раздеваются до нижнего белья. Так надо.

Фото: Reuters

Дальше сотрудники райпо, переодетые в стерильные костюмы, выдают им одежду: трусы, носки, штаны, сапоги, куртку и пр. Все, считается, они прошли санитарную обработку. Впереди у них дорога в Островец. Тяжелобольных транспортируют на вертолете Ми-8 МЧС. Он отвезет в любую больницу страны.

Выдав каждому по подушке и одеялу, всех направляют в актовый зал. В ряды уже лежат матрасы, сотрудники Красного Креста готовы оказать медицинскую помощь, а психологи МЧС — поддержать, послушать и поговорить. Одна из школьниц настолько вошла в роль, что кажется, будто она действительно пострадавшая. Девочка что-то эмоционально рассказывает психологу, качает головой и готова заплакать.