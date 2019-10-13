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В Зимбабве закончилась бумага для паспортов

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  • 13.10.2019, 13:26
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В Зимбабве закончилась бумага для паспортов

Кроме того, в стране повысили тариф на электроэнергию на 320%.

Гербовая бумага для паспортов закончилась в Зимбабве. Об этом сообщила в субботу южноафриканская радиостанция SABC.

«В результате сотни тысяч людей оказались в ситуации, когда они не могут выехать за границу или подтвердить свою личность при подготовке различных юридических документов, а также открытии банковских счетов», — заявили на радиостанции.

Однако наибольшие проблемы испытывают сейчас зимбабвийские бизнесмены. «Я выезжаю из Зимбабве с соседние страны три — четыре раза в месяц для того, чтобы вести свое собственное дело, — заявил Чад Шаванда. — И я сейчас столкнулся с проблемой, что все страницы моего паспорта использованы и ставить печати о пересечении границы больше некуда. В результате я не могу ни получить новый паспорт, ни выехать для поддержания моего бизнеса в другие страны».

Обращающиеся сейчас за новым паспортом зимбабвийцы узнают от властей, что ближайшая дата возможной выдачи документа — это 2021 год. При этом чиновники не гарантируют, что паспорт будет готов через полтора-два года.

Зимбабвийский информационный портал 263chat сообщил, что количество заявок на экстренную выдачу паспортов достигло 280 тыс. В свою очередь работник паспортной службы страны признался, что в сутки печатается от нуля до 80 новых паспортов.

Как заявил высокопоставленный зимбабвийский чиновник, страна сейчас сталкивается с серьезными экономическими трудностями, и у правительства есть приоритеты по расходованию валюты. Гербовая бумага, которую Зимбабве не производит, не входит, по его словам, в первоочередной перечень жизненно необходимых импортных товаров.

Спрос на «паспортные аватары»

Новый дефицит привел к появлению новой профессии в национальной экономике Зимбабве — услуги владельца действующего паспорта. В столице страны Хараре возникли бюро услуг, где бизнесмены, которые не могут покинуть страну, посылают вместо себя людей, обладающих паспортами. Последние совершают все необходимые действия от лица бизнесмена и получают за это хорошую плату.

Среди прочих есть и такая услуга, как представительство «уполномоченных лиц» на торжественных или иных мероприятиях, включая свадьбы и похороны. Не имеющий возможности выехать из страны к родственникам за рубеж зимбабвиец нанимает обладателя паспорта с тем, чтобы последний занял его место за столом у родственников или знакомых, чтобы не обидеть их своими разговорами о невозможности приехать из-за отсутствия в стране гербовой бумаги.

Как утверждают в Хараре, эта услуга «паспортного аватара» пользуется спросом.

В несколько лучшем положении люди, которые имеют действующий паспорт, но в котором больше нет свободных страниц для печати. Многим удается убедить пограничников из соседних стран ставить печати о переходе границы на обложку паспорта. Впоследствии эту печать можно стереть и на ее место другой пограничник поставит новую при очередном выезде зимбабвийца за рубеж.

Масштаб проблем

На минувшей неделе в Зимбабве произошло повышение тарифов на электроэнергию на 320%. Отключения электроэнергии на предприятиях и в жилом секторе Зимбабве длятся сейчас до 18 часов в сутки. В результате многие производства вынуждены работать лишь в ночное время, когда спрос на электроэнергию ослабевает.

Выступая 1 октября в парламенте с обращением к нации, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал граждан набраться терпения в ожидании выхода страны из экономического кризиса. Он подчеркнул, что экономика Зимбабве находится «в полумертвом состоянии».

В свою очередь регулятор сектора финансовой отчетности Зимбабве — Совет общественных бухгалтеров и аудиторов объявил ранее, что национальная экономика вступила в фазу гиперинфляции. Вторую за последние 20 лет.

Первый неконтролируемый рост цен начался в Зимбабве в 2005 году и совпал с безвозмездной конфискацией земли у белых фермеров. В тот раз инфляция достигла пика в 2008 году — 500 млрд процентов, за $ 1 давали 2 621 984 228 зимбабвийских долларов. Итогом такой ситуации стал крах экономики страны, национальная валюта была отменена в пользу свободного хождения в качестве платежного средства доллара США и других твердых валют.

В июне 2019 года ЦБ возобновил хождение зимбабвийского доллара и запретил использование иностранной валюты. При этом курс зимбабвийского доллара был установлен на паритетном уровне с долларом США. В пятницу за $ 1 США давали 361 зимбабвийский доллар.

Министерство финансов страны уже объявило, что в ноябре будет введена новая денежная единица.


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